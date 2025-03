Noroña acusa ‘campaña carroñera’ contra Sheinbaum por hallazgos en rancho de Teuchitlán

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aseguró que hay una “campaña carroñera” de la derecha para hacer responsable de los hallazgos en el rancho Izaguirre al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Además, aseguró que en las investigaciones de la Fiscalía se encontrará la verdad.

“Es perverso de la derecha que pretenda plantear que somos responsables o que somos insensibles a esta dificultad. Han hecho del caso de Teuchitlán un campañón verdaderamente carroñero para golpear al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó el también senador por morena en las redes oficiales del Senado.

Y es que este fin de semana, a través de sus redes sociales personales, cuestionó los hallazgos en el rancho de Teuchitlán, Jalisco. “Hay 200 zapatos ahí, sí. Pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas, que lo que se viene contando es cierto?“, cuestionó.

En el video de este lunes, el presidente del Senado agregó que este tipo de campañas “son comunes” desde la oposición y que se han intentado en otras ocasiones, sin embargo, afirmó que eso no ocurrirá.

▶️ Mensaje del presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, en relación a al caso de Teuchitlán, Jalisco. pic.twitter.com/8cAAMGQQ3t — Senado de México (@senadomexicano) March 17, 2025

“Quieren utilizar ese dolor y sufrimiento para buscar, golpear a nuestro gobierno y a nuestro movimiento, lo han intentado muchas veces, no es la primera, lamentablemente no será la última y como ha sucedido hasta ahora no podrán. La verdad saldrá la luz, la investigación arrojará qué pasó realmente ahí, de qué dimensión es lo que haya sucedido y no habrá impunidad”, afirmó.

El presidente del Senado de la República refrendó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, además de externar “mi solidaridad, por supuesto, a todas las personas, familias que buscan a un ser querido que está desaparecido; y nuestro compromiso, de lo que a nosotros corresponda contribuir para que estas situaciones no sigan sucediendo y las que ya han sucedido se aclaren, e idealmente esos seres queridos regresen con vida al seno de sus familias y de sus hogares”.

Calificó el tema como “una herida abierta”, pero también pidió no confundir la desaparición forzada “que es todavía más grave, porque en este caso sería el Estado mexicano quien hace la desaparición, como la de los 43 normalistas de Ayotzinapa que diversas fuerzas de seguridad intervinieron para su desaparición y que sigue siendo también una herida abierta”.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado ı Foto: Cuartoscuro

