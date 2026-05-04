Díaz Ayuso arranca gira por México

Isabel Díaz Ayuso, en la homilía de la Basílica de Guadalupe, en la CDMX, ayer.

LA PRESIDENTA de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó este domingo una visita institucional de 10 días en México con una misa en la Basílica de Guadalupe, primer acto de una agenda que abarcará en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya.

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, dio la bienvenida a la mandataria regional durante la celebración religiosa y destacó el vínculo bilateral.

Díaz Ayuso también asistirá a un acto en honor a Hernán Cortés. Al respecto, la Arquidiócesis Primada de México sostuvo que la celebración busca reconocer el mestizaje como “una realidad viva”.

La dirigente madrileña tiene programada una reunión con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y contempla un almuerzo con gobernadores de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato. Más adelante, acudirá a Aguascalientes, donde recibirá la Medalla de la Libertad del Congreso estatal, las llaves de la ciudad y un reconocimiento “por su defensa de la hispanidad”.

La gira incluye reuniones con empresas, actos académicos en la Universidad de la Libertad y el Tecnológico de Monterrey y la gala de los Premios Platino en la Riviera Maya. La agenda no contempla encuentros con el Gobierno federal.