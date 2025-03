PRI pide la destitución de Fernández Noroña como presidente del Senado: ‘es una vergüenza’

El grupo parlamentario del PRI presentó este miércoles, ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), una moción para solicitar la destitución de Gerardo Fernández Noroña como presidente el Senado de la República, ante sus declaraciones en torno a los hallazgos en el rancho Izaguirre, presunto campo de adiestramiento del crimen organizado ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Noroña puso en duda la veracidad de los hallazgos del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que el pasado 5 de marzo ingresó al terreno en la localidad de Estanzuela y localizó, además de cientos de pares de zapatos, ropa y diversas pertenencias, restos humanos y presuntos hornos crematorios.

“Son presunciones. Hay 200 zapatos, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas, que lo que se viene contando es cierto?“, cuestionó el senador durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Noroña acusa golpeteo en el caso de #Teuchitlán



“Son presunciones. Hay 200 zapatos, sí sí, pero quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas, que lo que viene contando es cierto”. Hay gente sin corazón y a la par Fernández Noroña. #4T || pic.twitter.com/VxZ1iEc3g8 — Carlos Quiñones (@sabio28) March 18, 2025

Noroña debe mantener una posición imparcial, reclama “Alito” Moreno

Las declaraciones de Fernández Noroña han sido cuestionadas por el Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, en Jalisco, donde el líder de la fracción parlamentaria, Leonardo Almaguer le pidió “reconsiderar su posicionamiento”.

Este miércoles, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reprobó las declaraciones de Noroña, al señalar que "es una vergüenza para el Senado de la República" y que como presidente de la Mesa Directiva debe mantener una posición imparcial y “no de porrista, no de matraquero, no de verdulero”.

“Ante las actitudes y declaraciones que ha hecho el presidente del Senado de la República, que no sólo avergüenza al Senado de la República, no representa a las y los legisladores del PRI. (...) La conferencia que dio y se refirió a los grupos que buscan a sus seres queridos, a las madres y a los padres, no lo podemos permitir porque lo hizo con el escudo nacional, con el título de ser presidente del Senado de la República”, reclamó “Alito” Moreno en conferencia de prensa.

Nuestro Presidente, @alitomorenoc, informó que el @SenadoPRI presentó una moción para solicitar la destitución de @fernandeznorona como presidente del @senadomexicano, debido a sus lamentables declaraciones en contra de las víctimas y los colectivos de madres buscadoras por el… pic.twitter.com/MHHMT6LlII — PRI (@PRI_Nacional) March 19, 2025

¿Qué dice la Ley del Congreso sobre la destitución del presidente del Senado?

De acuerdo con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser removidos de la Mesa Directiva los integrantes que hayan transgredido “en forma reiterada las disposiciones de esta Ley, del Reglamento o por incumplir los acuerdos de la Mesa Directiva y de la Cámara”.

Además, para pedir la destitución de un integrante de la Mesa Directiva, un senador debe presentar una moción, respaldada por al menos otros cinco legisladores.

“Para ello se requiere que algún senador presente moción, que se adhieran a ella por lo menos cinco senadores y que sea aprobada en votación nominal por las dos terceras partes de los miembros presentes, después de que se someta a discusión, en la cual podrán hacer uso de la palabra hasta tres Senadores en pro y tres en contra", señala la Ley.

cehr