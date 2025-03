Con plantón, CNTE da muestra de su músculo

Con un Zócalo capitalino tapizado por casas de campaña instaladas desde la madrugada de este miércoles y el amago de estallar en paro indefinido, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostuvo su jornada de protesta e inconformidad, a pesar del retiro de la reforma a la Ley del ISSSTE y de la emisión de un nuevo decreto por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender sus demandas.

Desde la madrugada, miembros del magisterio disidente llegaron hasta la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México para instalar un gran plantón frente a Palacio Nacional, como no se había visto durante los últimos años.

El Dato: El secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que la movilización ya no tiene razón de ser, pues fueron atendidas sus peticiones, pero tenían previsto el paro.

Con casas de campaña, maletas, lonas y kilométricos lazos para extender campamentos provisionales, entre los templetes que el Gobierno capitalino instalaba para eventos próximos, centenares de docentes se asentaron en la explanada, bajo la amenaza de que no se retirarían hasta en tanto no sepan que sus demandas han sido cumplidas.

La movilización forma parte del paro temporal que se acordó semanas atrás para iniciar este 19 de marzo y concluirá el próximo viernes 21.

Una vez analizada la alternativa presentada por la mandataria federal, la Coordinadora refirió que no fue totalmente satisfactoria para el magisterio. Sostuvo que no se dará marcha atrás al paro temporal, y que se mantendrá la jornada de protesta hasta conseguir la derogación total de la Ley del ISSSTE del 2007.

“De acuerdo con nuestro principio de movilización y negociación, seguiremos con nuestra jornada de lucha de 72 horas sin descartar el indefinido paro de labores hasta lograr la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Serán los órganos de análisis y discusión de la CNTE los que definan lo conducente con los planteamientos hechos por el Gobierno federal. Nuestra consigna de ‘gobierne quien gobierne, los derechos se defienden’, se mantiene vigente”, aseguró.

Por medio de un posicionamiento, la organización de profesores disidentes señaló que el decreto anunciado no es resultado de un acto bondadoso por parte de la titular del Ejecutivo federal, sino una respuesta a las protestas que han hecho.

El retiro de la iniciativa presentada por la Presidenta el pasado 7 de febrero no fue un acto de bondad hacia el magisterio nacional, anotó, sino una respuesta a la movilización de miles de trabajadores de la educación y derechohabientes del ISSSTE. “La propuesta nació muerta, al no retomar la abrogación de la criminal Ley del ISSSTE de 2007”, puntualizó.

De la misma forma, consideró que el congelamiento de edades para jubilación que formó parte del decreto tampoco se apega a lo que buscan, que es establecer 28 años de servicio para mujeres y 30 para hombres, mas no 56 y 58 de edad, como se anunció por la mañana.

Durante la llegada de contingentes al Zócalo capitalino, se registró un conato de enfrentamiento con policías, quienes atravesaron una patrulla entre las calles Venustiano Carranza y 5 de Febrero, lo cual impedía el libre paso hacia la explanada principal.

Los profesores arrancaron las vallas y movieron, a base de empujones, la patrulla tipo pickup de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, e ingresaron con sus carros de sonido, pero al ver que el espacio era insuficiente, decidieron retirarlos.

Claudia emite decreto para rescatar reforma

| Por Yulia Bonilla

Para rescatar la reforma a la Ley del ISSSTE que ordenó retirar por inconformidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un decreto con el que se emiten diversos ordenamientos que estaban contenidos en su proyecto inicial.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, sostuvo que hubo una falta de información respecto a la reforma original, a pesar de que se insistió en que ya contemplaba beneficios y respuesta a las demandas del magisterio, que actuó por “falta de información”.

El nuevo plan busca congelar y condonar las ‘deudas impagables’ ante el Fovissste, al cual se le dará facultad para construir viviendas. Además del retiro de la iniciativa, se congelará la edad mínima de jubilación de manera que sea a los 58 años para hombres y 56 para mujeres. Esto será una medida temporal en lo que se continúa con la discusión del tema.

La Presidenta mencionó que, a pesar de que este planrepresentará recursos adicionales, el Estado cuenta con la capacidad para responder a la medida.

9 estados de la República se sumaron a las movilizaciones

Otro acuerdo consiste en la realización de foros, escuela por escuela, para conocer la opinión del magisterio en cuanto a los sistemas de promoción y cómo quieren que esto cambie.

La mandataria subrayó que se mantendrá el diálogo abierto con el magisterio y aseguró que no habrá ninguna represión contra las y los docentes durante sus movilizaciones.

“Evidentemente, no vamos a ejercer, por parte del Gobierno Federal, ninguna represión a los maestros en su movilización. Y esto no es definitivo, o sea, no es lo último, seguimos dialogando y seguimos viendo mientras seguimos haciendo los foros con las maestras y los maestros”, declaró.

Sobre las críticas que algunos personajes políticos hicieron en su contra, al señalar que con esto se demostró que la CNTE consiguió doblegar al Gobierno, dijo que de no haber dado marcha atrás la hubieran tildado de autoritaria.

Aseguró que la decisión partió de una sensibilidad con el magisterio y una toma de decisiones bajo consideraciones presupuestales.