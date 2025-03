Cámara de Diputados inicia discusión de caso de Cuauhtémoc Blanco entre abucheos

A las 12:30 horas la presidencia de la Mesa Directiva informó al pleno de la presentación del dictamen de la Sección Instructora relativo al procedimiento de declaración de procedencia del expediente LXVI/HCD/DP/02/2025, solicitado por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, esto con la aparente defensa al exfutbolista, por parte de Hugo Eric Flores Cervantes de Morena, quien fue abucheado por legisladoras.

Al tomar la tribuna el Diputado Hugo Eric Flores Cervantes dijo fundamentaría, a nombre de la Sección Instructora, lo relativo al procedimiento de declaración de procedencia del expediente, se escucharon abucheos entre los presentes legisladores.

🚨 Inicia la sesión sobre la procedencia de solicitud de desafuero de #CuauhtémocBlanco.



La oposición le grita "encubridor" y "cínico" a Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, al argumentar que no hay elementos para retirarle la inmunidad. pic.twitter.com/7JFIIcRzVK — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 25, 2025

Flores Cervantes quien ha estado en el ojo del huracán por el tema que relaciona al ex gobernador de Morelos, con un caso de abuso sexual, señaló que el servidor público mencionado ha sido designado para ocupar su cargo, y es importante mencionar la importancia de que “el delito no haya prescrito”, dijo que la carpeta presentada carece de lealtad y objetividad, ya que no se apegó al protocolo del ministerio público del Estado de Morelos.

“Es improcedente pasar a la siguiente etapa debido a que los requisitos no se cumplen. No somos ministerio público, ni tampoco juez”, señaló.

🗳️📌 "No hay datos de prueba", señala Hugo Eric Flores, al justificar el desechamiento de la solicitud de deafuero contra Cuauhtémoc Blanco.



Es falla de la Fiscalía de Morelos, agrega. pic.twitter.com/7BktXwdloP — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) March 25, 2025

