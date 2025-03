Colectivo: se alteró la evidencia en la escena

Raúl Servín, vocero de Guerreros Buscadores de Jalisco, aseguró que en su tour por el rancho Izaguirre el jueves pasado, encontraron un lugar al que le “pasaron una escoba”, pues se recogieron las pruebas que había; además, espera el momento para que el colectivo pueda volver a ingresar al rancho y seguir buscando indicios.

“Pues todo, todo, muy diferente. Como si hubieran pasado una escoba por ahí para que viéramos que estaba hasta más limpio de como lo habíamos dejado un día anterior”, comentó en Al Mediodía con Solórzano, que se tramsmite por el canal de YouTube de La Razón.

El Dato: Al momento han sido detenidos dos expolicías de Tala, señalados por su presunta participación en la privación ilegal y entrega de personas al CJNG.

Aseguró en su visita el jueves pasado, “muchas banderitas no estaban”, además de que “los hoyos que nosotros escarbamos, donde encontramos los restos óseos los taparon. La verdad es que muchas banderillas no estaban. Entonces algo pretendían las personas a la espera del fiscal, pues para que no se vieran y lamentablemente no pudo asistir; pero sí taparon esa evidencia que era muy grande”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Pisan los talones a Silvano

Argumentó que la evidencia que fue “tapada”, era “de gran utilidad” para que en caso de que asistiera el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, la conociera de primera mano.

Comentó que no señalaría a alguna autoridad; sin embargo, insistió que la visita fue para “manejarnos a su antojo, y realmente lo lograron porque, con eso de que entraron los Guerreros Buscadores, todos los colectivos y pues la escena ya estaba manipulada y pues ya es más difícil poder encontrar los indicios. Ellos pueden poner miles de cosas, pero sí; desgraciadamente hubo muchas cosas que no concordaron con lo que había atrás”.

Ante los cuestionamientos de cuáles eran las diferencias, apuntó que “lo pozos que hicimos a raíz de que se encontraron las personas a las que les arrebataron la vida quemándolos; ahí había unos tambos que estaban en un cuarto y el día que fuimos el recorrido tampoco estaban”.

Agregó que había unas “banderitas” que colocó la comisión de búsqueda, “tampoco ya no estaban. Esas banderitas las acababan de poner un día antes, a las 4:30 de la tarde, y al siguiente día del recorrido ya no existían”.

Recodó que cuando descubrieron el rancho Izaguirre “nosotros pensamos que estaban los cuerpos sepultados que a lo mejor estaban seccionados o estaban completos, pues esa era nuestra idea, pero nunca pensamos que lo sabían que los habían quemado.

Afirmó que los miembros del colectivo continúan sin poder regresar al rancho Izaguirre, “porque hasta ahorita no hemos podido ir. Desde el tour que nos dieron; entonces al siguiente día ya no nos permitieron regresar. Esperamos que en los próximos días estar ahí en el lugar para estar verificando los trabajos que han hecho”.

Al interior del rancho consideró que hubo personas que “fueron quemadas”, esto, ante los señalamientos de diversas autoridades de que no fue así, y dijo: No sé qué palabras quiero utilizar con ellos, pero pues, que digan realmente qué es para ellos entonces ese rancho”.

Afirmó que “encontramos, como mencionamos, lo que nosotros llamamos hornos crematorios. Literal, nosotros así lo llamamos, ahí le cambian la palabra, pero aquí la cuestión es que hubo omisiones, y quemaron a las personas”.