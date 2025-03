Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin respuestas a un mes de reunión con Sheinbaum

A un mes de una segunda reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguraron que no les han cumplido la promesa de crear la Comisión Especial para el caso.

El pasado 28 de febrero, el Gobierno Federal se comprometió a crear dicha comisión, con expertos y científicos, a fin de avanzar en las investigaciones y el caso.

En entrevista con La Razón, Mario González, vocero de los padres, dijo que el motivo de la marcha, realizada este 26 de marzo en la Ciudad de México para recordar un mes más de la desaparición de sus hijos, es también porque no han dado respuesta a la promesa.

“No, todavía no nos dan la comisión, todavía no se arma. A ver si mañana nos lo pueden decir, pero todavía no tenemos conocimiento de la comisión”, agregó.

Padres de normalistas piden regreso de GIEI

Señaló que una de sus exigencias es que regresen algunos de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fueron clave en hallazgos en el caso.

“Tiene que regresar el GIEI por lo que está pasando y por las mentiras que nos han dicho sobre diez años. Tienen que ser investigaciones supervisadas internacionalmente y, más que nada, por los expertos que les tenemos mucha confianza”, declaró a esta casa editorial.

El pasado 28 de febrero, tras salir del primer encuentro en Palacio Nacional, el representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se sumará a la investigación del caso.

“Se ha construido un nuevo equipo de investigación que está utilizando fundamentalmente la tecnología. Ahora nos dijeron que hay un intenso análisis de la telefonía y otros datos científicos, y eso está permitiendo detenciones. De acuerdo a lo que la presidenta nos informó, habrá un equipo, conformado por la Fiscalía y la SSPC”, dijo en ese entonces Rosales.

Sheinbaum y los padres de los normalistas, desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, se reunieron por primera vez en julio del año pasado en el Museo de la Ciudad de México.

