Iniciativa para eliminar fuero divide opiniones en el Senado

Entre coincidencias y la solicitud de análisis, la iniciativa del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar creó eco en el Senado de la República. Mientras la oposición criticó que se haya impulsado después de votar el caso Cuauhtémoc Blanco; el vicecoordinador morenista, Ignacio Mier pide tiempo para analizar esta propuesta al interior de la Cuarta Transformación.

Ricardo Anaya, líder de la bancada del Partido Acción Nacional, señaló que esta propuesta es “hipócrita”, y concedió la “medalla de oro a la hipocresía, porque ahora resulta que no estuvieron de acuerdo en quitarle el fuero a una persona acusada por su esposa, por su media hermana, y hoy como cortina de humo lanzan una iniciativa supuestamente para eliminar el fuero”.

Reiteró que esa decisión se debió haber puesto en marcha antes de la votación del caso Cuauhtémoc Blanco; además agregó que “era la oportunidad de estar del lado correcto de la historia. Son unos hipócritas y unos farsantes, nosotros no vamos a caer en su juego.

“Esta iniciativa que han presentado no es más que una cortina de humo. Se consumaron como los defensores del político y dejaron de lado a las víctimas. Es gravísimo lo que hicieron y esta iniciativa es eso: una tomadura de pelo, una absoluta hipocresía”, agregó Anaya Cortés.

Siempre hemos estado en contra del fuero. Hoy, la Presidenta @Claudiashein lo dijo con claridad y valentía: es momento de debatir y avanzar en su eliminación. Desde la @Mx_Diputados retomamos el compromiso del presidente @lopezobrador_ con una iniciativa que busca poner fin a… pic.twitter.com/VhC7xlTgfq — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) March 27, 2025

Al interior de la bancada morenista, hubo discrepancias, pues el vicecoordinador, Ignacio Mier, señaló que la propuesta de Ramírez Cuellar debe ser debatida al interior de Morena, pero afirmó que comulga con esta iniciativa.

“Creo que es una discusión que se tiene que dar, y que debería de retirarse para estar en la misma condición que el resto de los ciudadanos que nos dieron su voto, su confianza y ser su representante, sino yo creo que sería poco proporcional, y hay que mantener que exista inviolabilidad de los comentarios, de las posiciones políticas que puedan asumir diputados y senadores”, señaló.

Quien también fijó postura fue el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña. Dijo que estaba en contra, pues el fuero protege de cualquier prefabricación de delitos a las y los legisladores, porque “te pueden acusar de lo que quieran”.

“Si no tiene fuero, pues tú detienes un senador y por un voto pasas o no pasas una reforma constitucional. No, tú tienes que garantizar que no haya una utilización de prefabricación de delitos para quitar del camino o en una sesión o en la actividad política a cualquier legislador, legisladora”, comentó.

Explicó que el fuero “es la libertad de expresión del legislador, entonces alguien aquí en tribuna puede decir el gobernador de tal lado es tal y tal y tal y te acusan de no sé qué cosa, porque no tienes fuero”.

Fernández Noroña se pronunció por rediseñar la inmunidad parlamentaria: “me parece que se puede rediseñar lo que es en todo el mundo la inmunidad parlamentaria, porque el fuero en México no es un ‘fuero’, yo les recuerdo que fuero es que vas a un tribunal especial (…) y aquí no hay un tribunal especial para las políticas y políticos”.

Tal y como lo ha expresado la presidenta @Claudiashein, es momento de debatir, sin evasivas, la figura del fuero. Nosotros estamos en contra del fuero y contra cualquier privilegio que fracture el principio de igualdad ante la ley. Por eso hemos presentado una iniciativa en la… pic.twitter.com/MgykyU2Y2K — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) March 27, 2025

