Buscan en Instructora reactivar desafuero de Alito

Asunto no tiene caducidad, señala

Luego de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ahora esta instancia, presidida por el diputado de Morena Hugo Eric Flores, evalúa el caso del senador priista Alejandro Moreno, y busca elementos nuevos en la Fiscalía de Campeche para relanzarlo y retirarle el fuero.

Flores Cervantes dijo a La Razón que el caso no se ha desechado y, por el contrario, se trabaja en él, pero, como en todo asunto, se debe seguir el debido proceso para no caer en omisiones.

Recordó que, en el 2022, la Fiscalía de Campeche solicitó el desafuero del también líder nacional del PRI por presunto enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de Campeche, y que el proceso no tiene fecha de caducidad.

“Dimos el informe y se tenía que cumplir. El asunto lo traje de la Comisión Jurisdiccional, donde el juicio no estaba cerrado; ahora está en la Sección Instructora, se le solicitó información a la Fiscalía de Campeche el jueves de la semana pasada; lo que queremos saber es si hay alguna actuación de parte de la nueva Fiscalía de Campeche, si se cuenta con nuevos elementos para integrarlos a la carpeta, pero no es algo cerrado”, aclaró.

El Dato: Cuando Alejandro Moreno fungió como gobernador de Campeche (2015-2019), Olivera Valladares se unió a su gabinete extendido el 16 de septiembre de 2016.

El presidente de la Sección Instructora señaló que el senador Alejandro Moreno interpuso acciones legales, como la revisión de un amparo, ante lo cual comentó que para proceder, debe tener claridad en si la Fiscalía de Campeche hizo nuevas acciones o si se integraron carpetas de investigación que deseen anexar para robustecer el trabajo de investigación.

“Nosotros lo que hicimos desde la Comisión Jurisdiccional, tuvimos que pasar todo este expediente a la Sección Instructora —la Comisión Jurisdiccional ve juicios políticos—; ahora los diputados de la instructora ya revisan la información de la Fiscalía de Campeche, esto no está detenido, pero si hay nuevas actuaciones derivado de este nuevo expediente, el asunto se puede reactivar, el asunto no está finiquitado, porque no hay un dictamen de la Sección Instructora desechando este procedimiento”, explicó.

“Para mí, el expediente no está cerrado porque el trámite de Moreno tuvo un amparo para efectos. Él obtuvo un amparo por la notificación en los cateos que se le practicaron y entonces ese amparo sólo estaba para efectos; insisto que no era un amparo definitivo”, agregó.

Por lo anterior, señaló que los diputados tienen que esperar a ver la resolución de un juez, si es que va a otorgar un amparo definitivo. “Es el juez quien debe determinar qué clase de amparo es, pero, si el amparo es definitivo… Por cierto, no es un juez ya quien determinaría el futuro, ya sería un tribunal o incluso la Suprema Corte, y éste lo tiene que solicitar la Fiscalía de Campeche”.

Respecto a que exista la posibilidad de que tenga que abrirse una nueva solicitud de desafuero, porque Moreno era diputado y no senador cuando se solicitó en 2022, Flores Cervantes indicó que “el asunto nunca se cerró; el fuero sigue siendo fuero, aunque tenga otro cargo”.

“Es el mismo caso que se está viviendo con el diputado (Cuauhtémoc) Blanco: se le está señalando de cuando era gobernador y hoy es diputado; no coincido con esa interpretación. En lo que sí coincido es que, quien debe robustecer la información, es la Fiscalía de Campeche”, señaló.

El líder parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, ha referido en varias oportunidades que el proceso de desafuero contra Alito Moreno ya fue desechado, porque las pruebas fueron recabadas de forma ilícita por la Fiscalía de Campeche; sin embargo, el presidente de la Sección Instructora desmintió dicha información.

El lunes por la noche se dio a conocer que elementos de la Fiscalía de Campeche, en colaboración con personal del órgano homólogo de Yucatán, detuvieron a Walter Olivera Valladares, quien fue coordinador de Comunicación Social del gobierno de Campeche durante la administración de Alejandro Moreno.

De acuerdo con medios locales, los cuales citaron fuentes de la fiscalía del estado, a Olivera Valladares se le acusa de uso indebido de atribuciones y de un desvío de 16 millones de pesos del erario que estaban destinados orignalemente a la contratación de publicidad institucional que nunca se pagaron.

El Tip: El lunes, Alito publicó un video en X donde señaló que “estoy aquí porque doy la cara, porque no me doblo”.

El exvocero, durante la administración gubernamental del ahora dirigente nacional del PRI, fue detenido el lunes por la tarde en el estacionamiento del centro comercial La Isla, en Mérida, Yucatán, luego de que realizara unas compras en compañía de sus hijos menores.

Walter Olivera es yerno de Carlos Miguel Aysa, quien fue gobernador sustituto de Campeche luego de que Alito Moreno pidiera licencia para asumir la dirigencia nacional del PRI.

Tras su detención, fue trasladado a la ciudad de Campeche, en donde quedó a disposición del juez de control que emitió la orden de aprehensión en su contra.

Emecista a Cuauhtémoc: Juega limpio

| Por Claudia Arellano

La lideresa de los diputados de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, dio a conocer el contenido de una carta que este martes entregó a Cuauhtémoc Blanco en el pleno de San Lázaro, en la que le exige al legislador morenista que “juegue limpio” y renuncie a su fuero para enfrentar las acusaciones en su contra por intento de violación.

“¿Recuerdas el glorioso partido contra Holanda en el 98? ¿El pase que diste para ganarle a Francia? Las tantas ocasiones en que ayudaste a derrotar en la cancha a la selección de Estados Unidos; alimentaste las ilusiones de millones”, le dice Ortega, en una primera parte de la misiva.

En el texto que la legisladora entregó de mano al diputado y que éste recibió con molestia, en medio de rechiflas al legislador, también se lee: “¿Recuerdas cómo llenabas de orgullo a México? Fuiste un ídolo nacional; las niñas y los niños te miraban con orgullo por lo que hiciste en la cancha”.

Sin embargo, la emecista expresó que hoy Blanco Bravo será recordado como el diputado que agredió a una mujer que, amparado por una mayoría y protegido por el fuero, evitó enfrentar a la justicia. “Tu impunidad no sólo violenta una vez más a la mujer que tuvo el valor de denunciarte; esto va mucho más allá”.

80 mil carpetas de investigación se abren cada año por delitos sexuales

Además, señaló que este caso se trata de los de miles de mujeres y niñas que sufren violencia en México, al señalar que cinco de cada 10 mujeres vivieron violencia en su infancia; que 12 millones de niñas fueron violentadas sexualmente; 13 mil que son atendidas por heridas sexuales y físicas cada año, y cuatro mil que sufren delitos de violación. De todo ello, dijo: “Él es cómplice”.

“¿Te das cuenta de lo que le estás diciendo a esas niñas? ¿Eres capaz de dimensionar el daño que provocas a miles de mujeres al esconderte en tu fuero para no ser investigado? ¿Alcanzas a entender el significado que tiene para una niña saber que, cuando una mujer se atrevió a denunciar a un hombre con poder, el Estado lo protegió y él salió impune?”, refirió.

La legisladora recordó que, tan sólo en un año, se abren más de 80 mil carpetas de investigación por algún delito sexual contra mujeres, y esto considerando que sólo de cada 10, una se atreve a denunciar.

“¿Cómo decirles a las víctimas que denuncien, si no pudimos evitar que un agresor enfrente a la justicia? ¿Cómo ofrecerles nuestro apoyo, si el mismo Congreso evitó que tú enfrentes a la justicia?”, cuestionó.

Apuntó que el caso de la denuncia contra Blanco Bravo no es único, al señalar que, desafortunadamente, existen miles.

“Pero hay una diferencia sustancial: fuiste un ídolo, eras gobernador, y hoy eres diputado, estás en uno de los tres poderes que definen el rumbo de México y, ahora, protegido por tu privilegio, ejerces el uso más bajo y deplorable que se puede hacer del poder. Te pido, Cuauhtémoc, ser sensible y consecuente con tu responsabilidad. Ya no sólo como diputado, sino como ciudadano y como hombre. Da la cara sin fuero y enfrenta la investigación, como cualquier persona de este país”, se lee en otro fragmento.

La emecista le lanzó un recordatorio al exfutbolista, donde le dice que dedicó más de 40 años de su vida a construir un legado en las canchas y que hoy está acabando con él.