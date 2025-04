Noroña adelanta periodo extraordinario de sesiones en el Senado para ‘resolver’ marco legal de nuevo Poder Judicial

Senado de la República llevará a cabo un periodo extraordinario de sesiones después de la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo 1 de junio, adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

Lo anterior, dijo este martes en entrevista, para "tener ya resuelto todo el marco legal con el que va a funcionar el nuevo Poder Judicial“; además, al afirmar que “ hacen falta“, anticipó reformas en materia de procedimientos penales.

“Ridículo”, prohibición del INE para difusión de elección judicial

Por otra parte, Fernández Noroña consideró “ridículo” y “absurdo” la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) a funcionarios públicos de los tres órdenes de Gobierno y a los poderes del Estado para promocionar la elección de personas juzgadoras.

“Miente quien diga que la Constitución o la ley impide que llames a participar el primero de junio. Miente quien diga eso. Nosotros lo que establecimos fue que no puedes llamar a votar por alguien o llamar a que no votes por alguien”, argumentó.

No obstante, reconoció que, aunque el pueblo mexicano impulsó la renovación del Poder Judicial, el 60 por ciento desconoce cuándo será la elección.

Por ello, el senador de Morena acusó que integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del INE “andan saboteando” los intentos por invitar a la ciudadanía a votar el 1 de junio.

“60 por ciento ciento de la gente al día de hoy no sabe cuándo va a ser la elección y que haya magistrados del Tribunal Electoral o integrantes del órgano electoral que deberían ser los principales preocupados de que se conozca, de que participe la gente el primero de junio. Andan saboteando que no podamos invitar a la gente a votar el primero de junio", reclamó.

Senado respetará determinación del TEPJF sobre promoción de elección judicial

Sin embargo, aseguró que respetarán “de manera absoluta” la resolución del TEPJF sobre la impugnación a la prohibición del INE.

“Ya presentamos la impugnación y el Tribunal lo resolverá. Lo que resuelva el Tribunal es inatacable. Lo respetaremos de manera absoluta. Si el Tribunal dice que no podemos llamar a que la gente participe el primero de junio, pues no hay discusión. No vamos a poder hacerlo”, afirmó Noroña.

