Hallan mercado negro para traslado de ganado irregular en México

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, reveló que se ha identificado una red de mercado negro para el traslado de ganado irregular que se comercializaban en el sur del país.

Se trata de anomalías identificadas en los aretes que se coloca a las cabezas de ganado que permite identificar a cada una y así mantener un control sobre su traslado y monitoreo sanitario en las rutas que siguen a lo largo del país.

“(Se tomó el control) también de la expedición de los animales; los bovinos, para poderse mover tienen un arete de identificación para hacer la trazabilidad. También había una situación muy oscura, un mercado negro de venta de aretes, que iba directo a aretes pues mal comprados, iban a Chiapas para facilitar el movimiento de ganado irregular”, dijo al participar en la conferencia matutina de este martes.

Sostuvo que el Gobierno Federal ya asumió el control de la situación para detener la venta de aretes ilegales en Chiapas. Además, descartó que haya funcionarios involucrados directamente en este tema.

Sobre el gusano barrenador

Al consultarle sobre el balance de la contaminación por gusano barrenador entre el ganado mexicano, comentó que en administraciones de sexenios pasados se redujo la cantidad de personal oficial a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y se fueron pasando las responsabilidades a otras “entidades”.

“Pero ahora viene un proceso pues de retomar verdaderamente por el estado mexicano la rectoría con mucha más firmeza del sistema de salud vegetal y animal, que no solo cuida los animales, sino que es básico para que los alimentos que consumimos todas y dos sean saludables. Entonces, viene un proceso donde el gobierno va a tomar medidas para ir tomando control de estas cosas que nunca debieron ser dejadas en manos de terceros”, dijo.

Acerca del proceso que se abrió en contra de los médicos veterinarios involucrados en la validación de ganado que en realidad venía contaminado del gusano barrenador, Berdegué Sacristán precisó que se les canceló la facultad de colaborar con el sector público.

“A los médicos que se identificaron quedaban certificados de que el ganado estaba sano y luego encontramos que el ganado no estaba sano, que traía gusanos de este gusano barrenador. Lo que se hizo es que de inmediato se les canceló la facultad. Son médicos particulares también, no son servidores públicos. Se les canceló ya no pueden trabajar para nosotros”, aclaró.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que se trataba de trabajadores para las asociaciones ganaderas del país, a pesar de que la revisión sanitaria es una facultad del Estado Mexicano la cual ahora se retomará para garantizar la revisión adecuada del ganado que particularmente proviene de Centroamérica.

“Ahí donde no funcionaba, particularmente en Chiapas, donde hay mucho ganado que entra de Centroamérica que no necesariamente tiene todas las condiciones, pues ahí ya la secretaría está garantizando pues que se revise bien el ganado. Y, por otro lado, como bien dice Julio, estaban terciarizados un montón de servicios y ahora pues está asumiendo nuevamente el control”, declaró.

