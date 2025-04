Loretta Ortiz rechaza proyecto del TEPJF que propone desechar su queja contra el INE

La ministra y candidata a mantenerse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, expresó su rechazo al proyecto del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, que propone desechar su queja contra el Instituto Nacional Electoral (INE), por presunta violación a la equidad en la elección judicial.

El magistrado propuso no darle trámite a su queja, argumentando que fue presentada una hora y 20 minutos después, es decir, fuera del plazo legal de 48 horas que establece la ley electoral.

Loretta Ortiz aseguró haber cumplido con el plazo legal: “Ayer se dio a conocer un proyecto que propone desechar mi impugnación por extemporaneidad, alegando que no la presenté dentro del plazo legal de 48 horas. El INE me notificó oficialmente por correo electrónico el 14 de abril a las 13:58 horas (así se certificó y consta en el expediente), y yo interpuse la demanda el 16 de abril a las 13:25 horas. Sí cumplí el plazo”, aseguró.

“La justicia no puede ser mecánica”: Loretta Ortiz defiende queja contra el INE por presunta inequidad en contienda judicial. ı Foto: X, @lorettaortiza

La ministra argumentó que el INE no le notificó a través de estrados, por lo que su dicho de extemporaneidad no es válido, ya que lo basa en un acto previo al aviso. Por lo tanto, señaló: “No estoy de acuerdo, pero respetaré lo que resuelva la Sala Superior”.

Agregó que “la justicia no puede ser mecánica”, sino que debe analizar el contexto y los hechos. En ese sentido insistió que buscará que prevalezca la transparencia, la seguridad jurídica y los derechos humanos”.

Loretta Ortiz agregó en un comunicado que “es claro que el INE privilegió la seguridad jurídica y tener por válida la notificación ordenada vía correo electrónico. Por ello, observo con preocupación la propuesta que se realiza en el proyecto de resolución”.

Advirtió que “la justicia y el derecho no son fórmulas de aplicación mecánica, requieren un actuar sensible e interpretación crítica de las normas, en diálogo constante con los hechos y su contexto. Hoy más que nunca, ser personas juzgadoras nos compromete con el pueblo”, agregó.

La aspirante a mantenerse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que, en todo caso, el desacuerdo con lo decidido por el INE “no concluye aquí, pues el procedimiento continúa ante dicho instituto.

“En su momento y de ser procedente, el fondo del asunto se analizará por la Sala Especializada del Tribunal Electoral”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordenó a la ministra Loretta Ortiz medidas cautelares respecto a publicaciones respecto al acto de inicio de su campaña, el pasado 30 de marzo.

Consideró que su participación en el foro informativo sobre la elección de cargos del Poder Judicial, realizado en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), fue violatoria de las reglas de equidad de la contienda.

Y es que la norma establece que para la organización de foros durante las campañas judiciales, se debe invitar al 50 por ciento de las candidaturas y notificar al órgano electoral del acto.

