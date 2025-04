Sheinbaum sugiere descalificar a candidatos judiciales cuestionables; TEPJF debe decidir

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo planteó que aquellos candidatos en la elección judicial que han resultado cuestionables por sus vínculos criminales u otros argumentos, deberían ser descalificados de la contienda; sin embargo, acotó que quien tiene que definir la situación es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ayer, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que algunos de los aspirantes judiciales que aparecerán en las boletas el próximo 1 de junio tienen vínculos con el crimen organizado.

La Razón publicó a mediados de marzo la advertencia que ya lanzaban organizaciones civiles sobre algunas candidaturas que fungieron como defensores de narcotraficantes o que son señaladas en delitos como desapariciones.

Tras la afirmación del senador, la mandataria federal acotó que finalmente son perfiles que ya están en las boletas que la ciudadanía recibirá el día de los comicios, pero bajo su perspectiva, se podría dictar alguna medida precautoria o descalificarlos, no sin antes contar con todas las pruebas para la decisión que se tome.

“Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el ocho de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada, desde mi particular punto de vista y veremos, tiene que decidir el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas de que es así”, dijo este miércoles en Palacio Nacional.

Sin embargo, recordó que la decisión en esta materia la debe tomar el TEPJF.

“Pero hasta ahora quien tendría que definirlo, pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral”, dijo.

