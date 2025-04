INE aprueba investigar las candidaturas del PJ

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó investigar a los candidatos que participarán en las elecciones al Poder Judicial.

Para este fin, el INE abrirá hoy un micrositio en su página de Internet para recibir denuncias por parte de la ciudadanía, de este modo los electores tendrán la oportunidad de llenar un formulario para denunciar a los aspirantes que habrían cometido algún delito.

Al presentar la propuesta, la consejera del INE, Beatriz Zavala, señaló que si alguna persona desea presentar alguna acusación podrá hacerlo mediante este sistema, mismo que estará abierto hasta el 12 de mayo.

“¿Por qué al 12 de mayo? Porque estamos previendo una revisión y a partir de esta revisión, con estos elementos, también darle garantía de defensa a la propia persona involucrada”, expuso la consejera Beatriz Zavala.

El Dato: El martes, el presidente del Senado, señaló que se han detectado casos de candidatos, a cargos al PJ, que han defendido a integrantes del crimen organizado.

La iniciativa, que fue aceptada por ocho votos a favor y tres en contra, contempla recibir las acusaciones de manera personal en las 300 juntas distritales o las 32 juntas locales, de 9:00 de la mañana a las 18:00 horas. En estas sedes, los funcionarios del INE entregarán un formato al que el Consejo General le dará seguimiento.

Durante su sesión extraordinaria, realizada ayer, el organismo electoral reveló que, en total, 99 millones 793 mil 821 ciudadanos podrán emitir su sufragio en todo el país durante la Jornada Electoral del próximo 1 de junio, con estos datos la autoridad electoral señaló que quedó conformada la Lista Nominal de Electores con Credencial para Votar vigente.

De acuerdo con los datos aportados por el INE, esta lista está integrada por 51 millones 904 mil 135 mujeres, lo que representa un 52.01 por ciento y 47 millones 889 mil 404 hombres, 47.99 por ciento, y a ellos se suman 282 personas no binarias.

Para la primera elección de personas juzgadoras, la autoridad electoral también declaró la validez y definitividad de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado Definitivo, este padrón se encuentra compuesto por cinco mil 555 registros ciudadanos, de los cuales tres mil 558 corresponden al sexo femenino, equivalente al 64.05 por ciento y mil 997 son hombres, lo que equivale al 35.95 por ciento.

El instituto añadió que la Lista Nominal de Electores respecto al Padrón Electoral, alcanzó una cobertura del 99.86 por ciento, la más alta en el periodo de 2006 al 2025.

Por otra parte, el INE señaló que en la plataforma Conóceles, desplegada en su sitio de Internet, tres mil 352 candidatos al Poder Judicial han compartido su información curricular.

Conviene recordar que el Instituto Nacional Electoral implementó el sistema Conóceles, para que la ciudadanía reciba información sobre los candidatos al Poder Judicial, y de este modo pueda conocer cuál es su trayectoria profesional, perfil y propuestas del cargo por el cual compiten.

Con base en las estadísticas registradas mediante la herramienta Google Analytics, desde la puesta en marcha de esta plataforma, el 30 de marzo de 2025 y al corte del 21 de abril del presente año, ha recibido un total de dos millones 751 mil 881 visitas con un periodo de interacción de cuatro minutos con 59 segundos por parte de los usuarios.

Estados que tendrán elecciones │ Se elegirán cargos al Poder Judicial local en: ı Foto: Imagen: La Razón de México

“Es minimísimo”, dice CSP sobre los señalados

| Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la cantidad de candidatos a la elección judicial que han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y otros contextos delictivos, pero que a pesar de ello aparecerán en las boletas del próximo 1 de junio.

Señaló en su conferencia de ayer que la proporción de candidatos cuestionables entre los dos mil 682 aspirantes resulta mínima, pero a pesar de ello, exhortó a que, si se tienen pruebas contra los señalados, entonces que se presenten las quejas ante las autoridades competentes, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“En todo caso, el Tribunal tendría que definir. Pero es un porcentaje mínimo, minimísimo de todos los candidatos que pasaron por el filtro de las Comisiones del Poder Legislativo, Ejecutivo y del Judicial. Y también hay que revisar las partes locales, porque son 19 estados de la República que también van a elegir su Poder Judicial local o una parte de su Poder Judicial local”, comentó.

Al insistirle sobre el tema, la Jefa del Ejecutivo federal cuestionó que los señalamientos contra los candidatos hayan salido de redes sociales; sin embargo, llamó a que se verifique en qué Comité fueron avalados los candidatos.

“Primero, son señalamientos en redes sociales, entonces tendría en todo caso que demostrarse, primero. Segundo, es un porcentaje —como decía— muy pequeñito, y hay que ver en qué Comité se pudo haber cometido algún error, si es que esto es cierto: si son federales, si son estatales. Ahora, supongamos que fuera cierto, es un porcentaje absolutamente menor”, insistió.

Sheinbaum Pardo reiteró su postura en cuanto a que, si se comprueba que algunos perfiles al Poder Judicial están inmiscuidos en actos criminales, entonces que no participen, para que no puedan ocupar algún cargo.

“Y en todo caso, antes del 1 de junio, valdría la pena que, si hay pruebas suficientes, que no participaran, aunque ya estén impresas las boletas que, aunque se votara por ellos, de todas maneras, no pudieran ser elegidos o no pudieran ocupar sus puestos”, dijo.