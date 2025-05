Claudia Sheinbaum anuncia inversión de 3 mil mdp en 2025 para reconstrucción y bienestar en Acapulco

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, como un acto de justicia para las y los guerrerenses, se invertirán 3 mil millones de pesos (mdp) en 2025, como parte del programa Acapulco se Transforma Contigo, que busca garantizar el bienestar de las y los acapulqueños.

“Estamos hablando de 3 mil millones de pesos que le estamos dedicando este año a Acapulco como recursos públicos, es histórico. Y lo hacemos porque Acapulco le ha dado mucho al país, Guerrero le ha dado mucho al país, mucho, y es un asunto de justicia. La Cuarta Transformación tiene que ver con eso: con justicia social, con justicia para las y los guerrerenses, con justicia para todo el pueblo de México”, informó.

Explicó que Acapulco se Transforma Contigo es una estrategia de rehabilitación integral que incluye la entrega de Programas para el Bienestar, obras para llevar agua potable a quien más lo necesita, saneamiento y desazolve, carreteras, así como inversión pública y privada para detonar el desarrollo turístico de esta ciudad.

“Como ven es algo integral, se trata de ir desde lo más básico, porque no se puede pensar en rehabilitar el turismo en Acapulco si no pensamos en las y los acapulqueños, en quien vive aquí, en quien trabaja todos los días en los hoteles, en quien limpia las calles, el que está atento a la ciudadanía. No podríamos pensar en ello, por eso la rehabilitación y Acapulco se Transforma Contigo parte de la base del bienestar de las y los acapulqueños. Por eso los Programas del Bienestar, el trabajo que estamos haciendo, llevar el agua potable a quien más lo necesita, el saneamiento, además de todo el trabajo de infraestructura que se está desarrollando, y por supuesto toda la inversión pública y privada que estamos poniendo conjuntamente en Acapulco”, agregó.

Recordó que esta inversión se suma a la que el Gobierno de México realizó para el rescate de Guerrero tras el paso de los huracanes Otis y John, que fue de 15 mil 275 mdp y 6 mil 100 mdp, respectivamente.

Destacó la participación de diferentes áreas del gobierno federal como parte de este programa, entre las que se encuentran:

Comisión Nacional del Agua (Conagua) con obras hidráulicas

Secretaría de Bienestar con los Programas para el Bienestar

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para la reubicación de viviendas

Secretaría de Gobernación para la recuperación del Tianguis del Bienestar

Secretaría de Turismo para impulsar la atracción de visitantes

Secretaría de Marina para la rehabilitación del Puerto

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para rehabilitar carreteras

Secretaría del Trabajo con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Fondo Nacional de Turismo (Fonatur)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)

Secretaría de Cultura

Coordinación de Programas para el Bienestar

Oficina de la Presidencia de la República

Empresarios que se suman con inversiones privadas

