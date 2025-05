CNTE desquicia el tránsito en CDMX pese a oferta de diálogo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reiteró su rechazo al aumento salarial anunciado el pasado jueves por la Presidenta Claudia Sheinbaum y sus integrantes bloquearon durante cinco horas diversas vialidades, entre ellas Circuito Interior y Paseo de la Reforma, con lo que generaron un severo caos vial.

Como parte de su jornada de movilizaciones de ayer, los profesores disidentes se plantaron, en principio, en el cruce de Insurgentes y Reforma, pero posteriormente algunos pequeños contingentes se desplazaron hacia la intersección de Lieja y el Circuito Interior.

El Dato: en asamblea la CNTE aprobó que una comisión de educadores elabore una contrapropuesta a la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007, que retiró el Ejecutivo.

Estos bloqueos entorpecieron aún más la circulación automovilística en la zona centro de la Ciudad de México, la cual ya se había visto afectada desde un día antes, con el plantón permanente que se instaló en el Zócalo capitalino y demás calles aledañas al Centro Histórico.

En conferencia de prensa ofrecida en Reforma e Insurgentes, los dirigentes de las distintas secciones de la CNTE se pronunciaron en rechazo al aumento salarial del 10 por ciento anunciado el jueves por la Presidenta Sheinbaum, a quien exigieron demostrar que hay voluntad para sentarse a dialogar y responder a sus demandas, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que instaló las cuentas individuales en el sistema de pensiones.

Los representantes de la Coordinadora advirtieron que, de no recibir una solución precisa ante sus demandas, no sólo se mantendrán la “huelga nacional” y el plantón, sino que la movilización crecerá en los próximos días, debido a que más maestros se trasladarán hacia la capital de la República para extender las protestas.

Elvira Veleces, secretaria general de la sección XIV, de Guerrero, aseguró que no se ve el acercamiento del Gobierno con el movimiento que conforman, por lo que pidió al resto de magisterio que permanece en sus respectivos estados que acudan a la CDMX porque, a su consideración, “a pesar de que estamos atrás, en el Zócalo, todavía no nos ven ni nos escuchan”.

“Decirle a la Presidenta de la República que una manera de reconocer a los maestros es precisamente sentarse a escucharnos. Por ello, la Presidenta tiene que tomar una decisión de no seguir en esta posición en la que ella está, de no escucharnos, de no vernos, de decir que nos va a atender, pero quién sabe cuándo”, reclamó.

Eva Tera, secretaria general de la sección XVIII, de Michoacán, calificó como una “burla” lo anunciado el jueves, por lo que remarcó que la protesta no tendrá marcha atrás.

Misael González, de la sección VII, de Chiapas, expuso que el aumento salarial y también la semana extra de vacaciones anunciadas no resuelven la inconformidad que tienen respecto a otros rubros.

Por ello, advirtió que si no hay respuesta precisa sobre los asuntos que plantean, continuará el arribo de docentes para engrosar la movilización.

“No hay una respuesta concreta para las demandas que hemos planteado. Han presentado una serie de propuestas que no resuelven en lo absoluto; ninguna que ayude a dar una salida a esta huelga nacional que apenas está iniciando.

“Al contrario, los compañeros van a ir arribando cada vez más a la Ciudad de México. El informe que se tiene de la Asamblea Nacional Legislativa de anoche es que los contingentes se están trasladando a la Ciudad de México y tendremos mayor cantidad de compañeros aquí en la capital del país”, sostuvo.

Presidenta plantea comunicación abierta

| Por Yulia Bonilla

Luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazara el aumento salarial anunciado el pasado jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó que se mantiene la disposición de entablar un diálogo con la disidencia magisterial.

Tras una asamblea, el magisterio determinó que seguirá adelante con la “huelga nacional”, con el argumento de la nula respuesta de la Federación a sus demandas y por considerar que el incremento de 10 por ciento al salario que anunció el jueves la mandataria, resulta insuficiente.

Al respecto, Sheinbaum Pardo recalcó en conferencia que la atención a las necesidades del magisterio seguirán adelante, como hasta ahora, a través de los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Son los planteamientos que hemos hecho. Y está abierta la mesa de diálogo cuando quiera la Coordinadora para seguir platicando con el secretario de Educación y con la secretaria de Gobernación”, dijo.

Recordó que el aumento anunciado representará casi 36 mil millones de pesos, y aunque se quisiera otorgar más, no se cuenta con la capacidad presupuestal para hacerlo.

“El aumento salarial a los maestros representa 35 mil, casi 36 mil millones de pesos este año. Es un esfuerzo importante. El salario de las y los maestros pasó de cerca de nueve mil pesos que ganaban en el 2018 y este año va a alcanzar casi 19 mil pesos. Ojalá pudiéramos dar más, evidentemente, pero el presupuesto pues no necesariamente alcanza para todo”, dijo.

La mandataria aseveró que hacia el cierre del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se planteó que el salario mínimo de los docentes equivaliera al salario medio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Señaló que el incremento anunciado este jueves 15 de mayo, que equivale al 10 por ciento adicional a partir de septiembre próximo, se traduce en una retribución a las y los maestros superior al salario registrado ante el seguro, al menos hasta abril.

Reiteró su postura de que los maestros son esenciales en el desarrollo nacional y rechazó la crítica que personajes de la oposición han mostrado en contra del magisterio.

El Tip: el jueves, el SNTE rechazó el paro de labores de la CNTE, por lo que ayer la disidencia lo “desconoció”.

“Es un esfuerzo que se está haciendo. Y, además, porque consideramos que las y los maestros son lo mejor de México. Ayer estuvieron pasando aquel video de Claudio X. González, burlándose y calumniando a las maestras y los maestros de México y, además, llamando a la represión. Nosotros no somos así, va a haber diálogo con la CNTE”, enfatizó.

Sobre la decisión de otorgar una semana extra de vacaciones, argumentó que con el modelo actual, a pesar de que se da casi un mes de descanso entre cada ciclo escolar, la realidad para los maestros es distinta, debido a que ellos se quedan aún con actividades cuando concluye cada etapa y también deben anticiparse al iniciar uno nuevo.

“Entonces, planteamos una semana más de vacaciones porque se lo merecen las y los maestros; y además, (para) las y los niños también jugar es algo importante y fundamental para el desarrollo de la infancia, dicho por cualquier pedagogo”, comentó.