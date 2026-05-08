Gobernación niega haber bloqueado eventos de Isabel Díaz Ayuso

Luego de que la Comunidad de Madrid acusó al Gobierno de México de haber expulsado a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por medio de amenazas contra sus eventos planeados en el país, la Secretaría de Gobernación aseguró que su recorrido por el territorio nacional se realizó en condiciones de libertad.

Por medio de un comunicado emitido este viernes, la comunidad madrileña aseguró que la administración mexicana amenazó a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano con presuntamente cerrar las instalaciones donde se celebrará este fin de semana si Isabel Díaz Ayuso acudía.

Incluso se acusó directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de llamar a boicotear varios de los eventos de la derechista española desde las conferencias que ofrece cada mañana.

“El Gobierno Mexicano ha exigido cada nombre y apellido de todos los que se reúnen con la Presidenta Madrileña, es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con que ella es recibida en España. La deriva totalitaria violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy”, señaló la comunidad en un comunicado.

En respuesta, la Secretaría de Gobernación negó que se hubiera intentado intervenir en alguna de las presentaciones de la española.

“Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno. En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”, aseguró la dependencia.

#SEGOBInforma📢

Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, @IdiazAyuso, a #México, la #Segob aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno.



📃Comunicado:… pic.twitter.com/lAEkMGknxf — Gobernación (@SEGOB_mx) May 8, 2026

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FGR