Americas Society otorga a CSP la Insignia de 0ro; ‘reconocimiento es al pueblo’, afirma Presidenta

Americas Society le otorgó la Insignia de Oro a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en reconocimiento por sus diversas contribuciones al país, durante un encuentro en Palacio Nacional.

Por su parte, la Presidenta de México, agradeció a la Americas Society por otorgarle la insignia de oro por sus contribuciones al país y destacó que se trata de un reconocimiento que se da al pueblo de México.

“Agradezco obviamente los reconocimientos, pero no a mí, si no a nosotros. Lo que nos importa es el respaldo del pueblo y para que haya respaldo del pueblo nunca hay que traicionar al pueblo hay que estar siempre cerca y eso es lo que hacemos todos los días. En la medida en que estemos cerca de nuestro pueblo, siempre, sin traicionar, lo que nos comprometimos, lo que somos, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, en la medida que estemos cerca y sigamos cumpliendo en esa medida va a haber reconocimiento nacional e internacional pero no es a la Presidenta, es al pueblo, es a nuestro país”, destacó.

La Insignia de Oro es la más distinguida condecoración que ofrece la Americas Society, la cuál es otorgada a las y los jefes de Estado que hagan contribuciones extraordinarias a sus respectivos países, obteniendo un reconocimiento internacional, habiendo sido elegidos de una forma democrática.

Entre los jefes de Estado que han obtenido esta condecoración de encuentran: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, Ricardo Lagos, expresidente de Chile y Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay.

