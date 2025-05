Lilly Téllez llama ‘reyezuelo’ a Noroña y le entrega una corona tras disculpa pública en el Senado | VIDEO

Por segunda semana consecutiva, la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República se sacudió por el encuentro entre la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, quien entregó a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la permanente, “capita, coronita y cetrito de reyezuelo” por obligar a un ciudadano a disculparse de manera pública.

Mientras en el Salón de plenos de la Cámara alta se daba un estéril debate sobre la jornada extraordinaria donde por primera vez ciudadanos elegirán, a través del voto popular, a jueces, ministros y magistrados; Téllez García irrumpió con su intervención en tribuna.

El Tip: La semana pasada, la panista interrumpió a gritos al morenista para exigirle que devuelva el dinero de un viaje a Francia, quien la acusó de mentirosa y majadera.

Para Noroña @fernandeznorona



Reyezuelo de la Narcoté 👑 pic.twitter.com/JkO903Jd0V — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 21, 2025

Inició su discurso en tribuna hablando de la elección judicial, pasando por el asesinato de dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, y después refirió que era una “trágica coincidencia ver al estado de rodillas ante la criminalidad a tan solo unas horas de que aquí, el presidente del Senado se ocupara de poner de rodillas a un ciudadano para llenar sus ínfulas de tirano, para curar su ego herido”.

Ante algunas caras largas a la izquierda del pleno ocupadas por los integrantes de la bancada de la Cuarta Transformación, la panista continuó su discurso cuestionando: “¿Por qué Noroña no llama a los líderes de los cárteles a pedir disculpas a todo México aquí en el Senado?”.

Mientras que sacaba un manto rojo, una corona y un cetro: “Aquí le traigo a Noroña su capita, su coronita y su cetrito de reyezuelo, para Noroña, para el reyezuelo de Noroña, reyezuelo, póngaselo, Noroña; cínico, cobarde, ruin”.

Insistió en que el presidente de la Permanente es el “reyezuelo de los narcopolíticos, el reyezuelo de las ratas, el reyezuelo de los burrócratas de cuarta”.

Y pidió: “arrodíllese Noroña, sobre sus verdaderos jefes, los narcopolíticos. Aquí le dejo a Noroña, al reyezuelo de los narcopolíticos, su traje ridículo de rey”, dijo.

Sin embargo, la escena que montó frente a la mesa de la presidencia no surtió un efecto o una respuesta pues el senador no se encontraba en su lugar, no obstante, los objetos fueron dejados en el lugar de la presidencia de la Mesa Directiva.

Al final de la sesión, con altavoz en mano, Lilly Téllez reclamó que la diputada del PT, Lilia Aguilar se llevara la capa, cetro y corona y le exigió que se las devolviera a su legítimo dueño, Fernández Noroña.

Lilia Aguilar, en entrevista, afirmó que las prendas de ese disfraz se las enviaría al dueño de TV Azteca, a quien señaló de ser el patrón de Lilly Téllez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT