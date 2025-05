INE reconoce falta de recursos para fiscalizar gastos de candidatos al Poder Judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) no contó con los recursos económicos necesarios para aplicar un mecanismo riguroso para fiscalizar a los candidatos al Poder Judicial de la Federación.

En entrevista con La Razón, la consejera del INE, Carla Humphrey, destacó que hasta el momento no se puede contar con una cifra clara e individualizada que pueda ser difundida, sobre los gastos que ejercen los aspirantes. Estos montos se conocerán, dijo, hasta el 31 de mayo, fecha en la que los candidatos debieron cerrar sus campañas.

Humphrey dijo que existe ahora y solo para estas elecciones un sistema denominado Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (Mefic) con el que el INE vigila estos gastos.

Los informes finales estarán disponibles tras el 31 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

“No es que no haya transparencia, nosotros tenemos claridad de lo que nos están reportando y cómo lo están haciendo, lo que pasa es que se trata de 7 mil 773 candidaturas y no tenemos partidos políticos. El sistema, el MEFIC, que es un mecanismo que creamos especializado para este proceso, es un mecanismo distinto al sistema integral de contabilidad en línea, no tuvimos el presupuesto necesario, ni los recursos necesarios para crear un sistema con esa fortaleza”, mencionó.

De este modo, indicó que por ahora solo se presenta una cifra general, misma que podría ser cotejada en el sitio en internet del INE.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), David Ramírez Bernal, esa información es confidencial.

La consejera electoral Carla Humphrey precisó que se creó un mecanismo especial (MEFIC), se vigilan más de 7,700 candidaturas sin apoyo de partidos políticos. Foto|Cuartoscuro

En su turno, la consejera del INE, Carla Humphrey, recordó que el corte final de los gastos de las campañas se presenta hasta el 31 de mayo.

“Lo que están haciendo es registrar sus ingresos, sus egresos de los eventos para que nosotros podamos ir recabando esta información, para ir analizando lo que se va presentando y después mandar un oficio el 16 de junio de errores y omisiones para que ellas y ellos aclaren lo conducente respecto a este tema”, mencionó.

En su oportunidad, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, resaltó que hasta ahora casi todos los candidatos han realizado gastos muy por debajo de sus topes de campaña.

“Le puedo compartir que el 95 por ciento de las candidaturas está situado entre el cero y el 25 por ciento de sus gastos de campaña, lo cual significa que han sido conservadores en el ejercicio de sus gastos, y veremos cómo se manifiesta al final del cierre de sus campañas”, mencionó.

Para finalizar, la consejera Carla Humphrey señaló que si algún aspirante rebasa los topes de campaña y es sancionado con la cancelación de su candidatura, no se podrán retirar de la contienda.

“No se puede, aquí se está compitiendo por un cargo, y en caso de que haya una falta de alguna gravedad tal, la Sala Superior estableció que se puede retirar la candidatura o en su caso se podría determinar que el candidato no cumple con las condiciones para ocupar ese cargo, pero no hay sustituciones”, concluyó.

