CNTE empieza a actuar como la derecha: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comienza a actuar como los grupos de derecha, al amenazar con boicotear la elección judicial.

Este fin de semana, el magisterio advirtió que continuará su protesta y para ello decidió, al menos este lunes, bloquear las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), para trastocar la organización de los comicios judiciales que se realizarán el próximo domingo, como una medida para llamar la atención del Gobierno y que éste responda a sus demandas.

Cuestionó que las intenciones del sector “más conservador”, que no quiere la renovación de jueces, ministros y magistrados, ahora coincidan con una organización que siempre se ha identificado como una de las más radicales, la Coordinadora.

El Dato: la CNTE ofreció ayer una conferencia de prensa en la que exigió diálogo directo con la Presidenta. Además, aclaró que no ha declarado un boicot contra la elección judicial.

A pregunta expresa sobre si sospecha que los grupos opositores se hayan acercado a la CNTE, respondió: “En términos del argumento, sí se acercan los argumentos. No tengo ninguna evidencia de que estén juntos, no, pero en los argumentos, ¿qué tiene que ver bloquear el INE con sus demandas?, ¿qué tiene que ver la elección al Poder Judicial con sus demandas? Entonces, no va a haber represión, eso sí, y lo que pedimos es diálogo”.

“Ahora, resulta que su demanda es igual a la del conservadurismo: boicotear la elección al Poder Judicial, o sea, en contra del pueblo. Porque no es contra de la Presidenta, o de Morena, o de… no, es en contra del pueblo de México”, agregó.

La mandataria remarcó su desacuerdo con las afectaciones que han generado las manifestaciones en distintos puntos de la capital, a pesar de que ya se tenía pactado un diálogo directo con ella.

Reiteró que son los titulares de las Secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, quienes tienen la facultad para encabezar las negociaciones.

Además, subrayó que la Coordinadora ya tenía el diálogo asegurado para el viernes pasado y ella jamás se negó a recibirlos, pero a pesar de que se tenía el acuerdo entre ambas partes, como los maestros lo exigían, éstos continuaron con sus manifestaciones en distintos puntos de la capital e incluso incurrieron en agresiones.

“No es que yo me hubiera negado a dialogar con ellos, sino que había una mesa puesta de diálogo y, aun así, ellos, de todas maneras, golpearon a periodistas, cerraron el aeropuerto; ¿con qué demanda?, que la Presidenta se siente a dialogar. O sea, ¿cómo? Si ya me iba a sentar a dialogar”, declaró.

Si bien dijo no estar de acuerdo con la reforma a la ley del ISSSTE de 2007, explicó que regresar en este momento a un sistema anterior, como lo demanda la CNTE, representaría una carga a las finanzas que no puede atender el Estado, porque arriesga programas y obra pública.

Consultada sobre si desplegará algún dispositivo especial para blindar la elección, respondió que no habrá represión.

“Se hacían muchas veces estas manifestaciones porque no había diálogo; aquí, desde el primer momento está la mesa y de todas maneras. Entonces, nosotros no vamos a denigrar, hablar despectivamente de las maestras y los maestros…

“Imagínense, nosotros somos los que estamos diciendo: siéntense en la mesa a dialogar, ahí está la mesa para dialogar... Y así como ellos tienen el derecho a decir que no están de acuerdo, nosotros también”, dijo.

“No aceptamos que nos ponga en el mismo costal”

› Por Yulia Bonilla

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) negó tener nexos con grupos políticos opositores al Gobierno, como lo aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que “ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha” a causa de la advertencia sobre “boicotear” la elección judicial.

En conferencia, el líder de la sección 9, Pedro Hernández, recalcó que el magisterio se ha confrontado no sólo con la actual, sino con las anteriores administraciones, y también mencionó que cada integrante de la CNTE es libre de decidir si participa o no en las movilizaciones o si lo hace en otras, para lo cual se solicita que no se actúe a nombre del magisterio disidente.

12 días de protesta lleva la CNTE en el Zócalo

“Que quede muy claro, no estamos en esa posición y no aceptamos que se nos ponga en el mismo costal de la derecha y de ultraderecha”, dijo.

Aunque los líderes magisteriales señalaron, en inicio, que hasta ahora no se tiene planeado intervenir para frustrar los comicios judiciales de este 1 de junio, subrayaron que la respuesta que esperan es la certeza de la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y, en caso de no obtenerla, será la asamblea nacional de la CNTE la que decida hasta dónde llegará su protesta.

El dirigente subrayó que la respuesta que hasta ahora se les ha planteado de parte de las autoridades federales ha representado una ofensa a la inteligencia del movimiento magisterial, pues sigue sin ser satisfactoria a sus peticiones.

En ese sentido, advirtió que la respuesta que espera la coordinadora es la fecha en la que el Congreso de la Unión sesionará para reformar dicha ley y modificar el sistema de pensiones.

“Lo que no es correcto es que adopten el mismo esquema de denostación del movimiento, porque los gobiernos anteriores, los priistas y panistas, decían que éramos comunistas, que éramos terroristas y un montón de acusaciones”, denunció.