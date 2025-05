Emplazan a docentes a reunión en la Segob

El Gobierno federal emplazó a una nueva mesa de diálogo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para continuar con las negociaciones respecto a las demandas que le hicieron estallar en huelga nacional y paro indefinido desde hace casi dos semanas.

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que la Secretaría de Gobernación (Segob) envió desde el pasado lunes un oficio para volver a reunirse con el gabinete correspondiente y ahora es el magisterio quien tiene la decisión sobre si éste ocurre o no.

El Dato: De un total de 202 mil 184 escuelas del país, 19 mil 974 se sumaron al paro indefinido de la CNTE hasta ayer, lo que mantiene sin clases a 1.2 millones de alumnos.

“Para que quede constancia de que estamos llamando al diálogo. Ya lo tienen por escrito, tienen que tomar ellos la decisión de, si van a dialogar o no; porque si deciden no dialogar, pues ¿por qué?, si lo que están pidiendo es diálogo”, dijo.

La mandataria federal reveló que había una cita para un encuentro directo entre ella y el magisterio, pactada para el pasado 8 de mayo, una semana antes del paro, pero fueron los docentes quienes faltaron a la reunión.

“Ayer no mencioné que, en la última reunión que yo tuve con la CNTE les propuse que nos viéramos el 8 de mayo; y ellos, ya no llegaron a esa cita. Entonces, sí es importante que se conozca, fue mi propuesta. Ellos querían que nos reuniéramos… cuando tuvieron el primer paro de los tres días, les dije: ‘No, pero con todo gusto los recibo el 8 de mayo’. Y ya no llegaron a esa reunión”, relató.

Recalcó que dicho encuentro estaba planificado para poner llegar a un acuerdo mediante el diálogo, ante la previsión que ya se conocía desde entonces sobre estallar en paro indefinido, “y ahora, se les envió un oficio diciéndoles que: ‘está abierta la mesa, particularmente para el día de mañana (hoy)’. Entonces, ellos tienen que decir: si quieren dialogar o no quieren dialogar”.

La mandataria federal nuevamente cuestionó que la coordinadora eligiera continuar con su movilización a pesar del llamado a hablar, pero sobre todo que pusiera la elección judicial como uno de los objetivos a obstruir, a pesar de que esto no se relaciona con sus demandas, como lo es la de que se modifique el sistema de pensiones por medio de cuentas individualizadas.

“Ellos dicen que ‘no están en contra de la reforma al Poder Judicial’, pero ayer (lunes) fueron al INE. Y como dije ayer: ¿pues qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la Ley del 2007?”, cuestionó la titular del Ejecutivo federal.

Consultada sobre si hay algún plan para actuar en caso de que el magisterio decida protestar el próximo 1 de julio, reiteró que se espera que no se llegue a tales acciones pero en caso de que ocurran, sostuvo que no habrá represión.

“Esperemos que no. Y de todas maneras, nosotros no vamos a reprimir, también eso es importante. Ayer ellos comentaron que no quieren boicotear la elección; espero que sea así, realmente”, declaró Sheinbaum Pardo.

La Presidenta dijo que el número de escuelas afectadas por el paro “sigue siendo” de alrededor del nueve por ciento del total de las que hay en el país.

Gobernación va a diálogo con una nueva propuesta

› Por Tania Gómez

La Secretaría de Gobernación (Segob) convocó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a continuar hoy miércoles con el diálogo con esa dependencia, así como con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al destacar que realizará al magisterio disidente una nueva propuesta.

“Esta convocatoria se realiza con el propósito de darles a conocer una nueva propuesta, para que juntos construyamos alternativas en beneficio del magisterio nacional”, puntualizó.

Al encuentro, programado para hoy a las 11:00 horas en el Palacio de Cobián, también asistirá un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

95 por ciento de las escuelas en Oaxaca están en paro

“A nombre del Gobierno de México, la Secretaría de Gobernación convoca formal, respetuosa y públicamente a la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) de la CNTE para continuar con el diálogo a partir del miércoles 28 de mayo, a las 11:00 horas, en el complejo Bucareli de Gobernación”, informó.

La dependencia reiteró que mantiene su apertura al diálogo permanente para la construcción de acuerdos con las y los maestros representados por la CNTE.

Agregó que Segob, al igual que la SEP y el ISSSTE, refrendan su disposición para reactivar de inmediato las mesas de trabajo que permitan concretar el congelamiento de la edad de jubilación para los docentes sujetos al artículo décimo transitorio, en 58 años para hombres y 56 para mujeres, y se publique el decreto correspondiente a la brevedad.

Asimismo, expresó su disposición para trabajar conjuntamente en elaborar una iniciativa que formalice la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).