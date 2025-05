Claudia llama a participar en la elección judicial

A horas de que se iniciara la veda electoral con motivo de la elección judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó nuevamente a votar este 1 de junio, cuando espera que haya una participación masiva de parte de la población.

“A la gente, al pueblo de México, a todas y a todos: salgan a votar. Es muy importante la elección del domingo; que participen libremente, lo que decidan, por quien quieran votar, pero participen. Es muy importante que haya una participación masiva, y va a haber; van a votar millones de personas el próximo domingo. Es mejor que voten millones de personas a que decida la Presidenta con el Senado de la República”, declaró en su conferencia de prensa.

El Dato: Diputados del PAN lamentaron la “burda” intromisión del Gobierno en el proceso y calificaron el hecho como “el machote presidencial de cómo apoderarse del PJ”.

La mandataria federal compartió que en las primeras horas ya iniciada la jornada electoral, acudirá a depositar su voto en la casilla que se ubicará sobre la Calle Moneda, a un costado de Palacio Nacional.

Consultada sobre la participación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo desconocer si acudirá a votar, pues no ha tenido comunicación directa con él.

“No tengo conocimiento. Es importante esto, sé por sus hijos o por alguna persona que lo haya ido a visitar que está muy bien, pero no he tenido comunicación con el presidente López Obrador. Entonces, no, no podría decirle si él va a votar o no va a votar”, declaró.

Sobre las críticas que persisten en contra de la renovación del Poder Judicial, consideró que los argumentos para llamar a que la gente no participe son “absurdos” y además criticó que entre quienes se oponen a estos comicios judiciales haya algunos que han recurrido a los amparos para evitar cumplir con sus obligaciones como el pago de impuestos.

La Presidenta exhortó a quienes aún se oponen a esta renovación judicial a analizar qué circunstancia resulta más “antidemocrática”: si llamar a que todos los habitantes salgan a elegir o que se pida no participar en los comicios.

3 días faltan para elegir a jueces, ministros y magistrados

“Los argumentos de estas personas o de las personas que están llamando a “no votar” porque, supuestamente, la Presidenta va a decidir, pues son absurdos. El problema es que se les quita a ellos un poder que todavía tienen sobre el Poder Judicial. Las personas que no pagan impuestos y que se amparan, y se reamparan, y se vuelven a reamparar, y a requeteamparar, para no pagar impuestos, claro que no quieren que la Corte ahora responda al pueblo, porque hoy tienen control sobre algunos. Pues ya no”, mencionó.

En cuanto a los comicios locales en los estados de Durango y Veracruz, la mandataria negó que haya “focos rojos” identificados en materia de seguridad; sin embargo, señaló que habrá operativos específicos, mientras que en el resto del país será el despliegue normal.

“En particular, en Veracruz y en Durango se va a llevar a cabo la votación para presidentes y presidentas municipales. En particular, en Durango y en Veracruz, va a haber mayor presencia de la Guardia Nacional para garantizar que no haya ningún problema durante la elección; ya está la Guardia Nacional en estos dos estados.

Y en el resto de los estados, con el despliegue normal de la Guardia Nacional van a estar vigilando. Y, además, van a vigilar los paquetes, como normalmente se hace: que se lleven de la casilla al Centro —en este caso— de Escrutinio y Cómputo, que va a ser en los Consejos Distritales”, detalló.