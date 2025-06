PRI se deslinda de viaje a Washington para impedir impuesto a remesas

Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado de la República, anunció que su bancada no participará en la comisión que viajará este miércoles a Washington D.C para discutir con senadores republicanos el posible impuesto a las remesas enviadas por connacionales desde Estados Unidos.

Ante medios de comunicación, Añorve Baños señaló que la misión carece de seriedad y la calificó como una “farsa de imagen” que avalaría el debilitamiento institucional en México.

“No nos podemos prestar, como grupo parlamentario, como partido, simple y sencillamente a esta farsa de imagen. (...) Al punto: venimos a informarles que no vamos a participar en la comisión plural que va a Washington”, declaró.

“PRI no es improvisado”, dice senadora del PRI

Cristina Ruiz, senadora del PRI, decidió no formar parte de la comitiva al señalar que “no contamos con una agenda, no tenemos información”.

“El PRI no es improvisado, nosotros tenemos que ir preparados, con quién vamos a hablar, sobre qué tema vamos a hablar. (...) No vamos a ser improvisados, no vamos a acudir, no tenemos agenda. En este momento no tenemos información, así no podemos hacerlo”, dijo la priista.

Añorve propone reanudar reuniones interparlamentarias

Por su parte, Manuel Añorve propuso reanudar las reuniones interparlamentarias entre el Congreso de México y el de Estados Unidos, con una agenda que incluya, además de las remesas, temas como seguridad, migración y aranceles.

El senador por Guerrero subrayó que el PRI seguirá respaldando a los migrantes mexicanos y buscará establecer comunicación directa con organizaciones de connacionales en el vecino país.

“Siempre hemos estado cerca de ellos”, afirmó.

En ese contexto, la senador Cristina Ruiz también expresó preocupación por una reciente caída del 12 por ciento en el envío de remesas a México, lo cual atribuyó a la mala gestión del actual gobierno.

“Esto es consecuencia de las malas acciones de este gobierno”, afirmó, y recordó que alrededor de 18 millones de mexicanos dependen de estos recursos para educación, alimentación y necesidades básicas.

“Claro que defendemos a los migrantes, respaldamos a los migrantes, porque son 4.5 millones de familias que se ven afectadas”, puntualizó.

