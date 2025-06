Gobierno modificará sistema de guarderías para evitar una tragedia como en Sonora

A 16 años de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ello demostró que la privatización y subrogación de los servicios públicos a privados era un asunto ideológico y de corrupción.

Ante esa situación, la mandataria aseguró que en su administración se modificará el sistema de guarderías subrogadas con la creación de 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), en el que colaboraron padres y madres de las víctimas del incendio.

“Las familias nos ayudaron en validar los diseños de los CECIs. Nosotros ya no estamos de acuerdo en esta subrogación de los servicios de guarderías del IMSS.

“Esta idea neoliberal que lo público era malo per se y lo privado era bueno per se, el caso de la guardería ABC mostró que no necesariamente, y que más bien era un asunto ideológico y de corrupción el estar promoviendo la privatización de muchos servicios”, aseveró.

Sheinbaum comentó que en el periodo neoliberal no sólo se privatizaron y subrogaron las guarderías, sino muchos otros servicios, como la educación y la salud.

“Estamos dando la vuelta, recuperando la capacidad del IMSS para poder dar el cuidado y servicio de educación de la primera infancia. Van a ser cerca de 200 CECIs que vamos a construir en el sexenio, se generaron nuevos protocolos, esquemas de cuidado de los trabajadores del IMSS”, agregó.

El incendio en el centro de cuidados infantil registrado en la ciudad de Hermosillo, el 5 de junio de 2009, dejó 49 niños fallecidos y 106 heridos.

