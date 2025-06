Cancela CSP gira por la montaña de Guerrero

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, canceló hasta nuevo aviso la gira que tenía por la región de la montaña de Guerrero programada para este sábado para evitar posibles provocaciones, pues circularon volantes en los que se decía que iba a haber manifestaciones en su contra.

“Regresaremos en otro momento”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, y agregó: “Movimos el día e iremos en otra ocasión”.

Durante la visita que estaba programada para hoy, la mandataria federal tenía previsto inaugurar, en el municipio de Tlapa de Comonfort, el Hospital General IMSS-Bienestar, así como otras actividades en las que también estaría presente la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

El Dato: Entre los estados más afectados por la CNTE están Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Chihuahua, Baja California Sur y Yucatán.

Sheinbaum Pardo recordó que cuando el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador iba a inaugurar el Teletón que se ubica en ese municipio, “hubo provocaciones y ahora salieron volantes diciendo que se iban a manifestar”.

Cabe mencionar que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que mantiene movilizaciones en la Ciudad de México y en Chilpancingo, tenía previstas actividades en el contexto de la gira que realizaría la Presidenta en la entidad.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que su intención, este fin de semana, era “festejar que está funcionando el nosocomio (de Tlapa). El hospital, de todas maneras, ya está abierto y vamos a regresar en otro momento”, y añadió que hay otras mejoras y obras en la zona de la montaña, como carreteras que conectan desde ahí hasta la mixteca y que resultan muy importantes.

“Entonces, sigue el trabajo en la montaña de Guerrero, está el programa Sembrando Vida que también va a aumentar y varias acciones que estamos desarrollando ahí”, apuntó.

La jefa del Ejecutivo federal dijo no estar de acuerdo con las formas de manifestarse de la CNTE, en alusión a los actos del pasado jueves, cuando miembros del magisterio disidente originaron un incendio en la sede del SNTE. “Las manifestaciones deben ser pacíficas o que haya un deslinde”, señaló.

E insistió: “No estamos de acuerdo con estas formas de manifestación. Si lo que ellos quieren ganar es el apoyo popular para sus demandas, ésas no son las formas. Es provocación, así lo vemos”.

Añadió que, “más allá del debate con el SNTE o la CNTE, no se pueden justificar acciones así”, y recordó que se tiene una propuesta, pero no la aceptan: “Se les ha propuesto llevar a las bases las propuestas de congelar la edad de jubilación, de la Usicam, el tema de seguridad social de los trabajadores, 10 por ciento de incremento salarial, pero no quieren”.

La mandataria federal apuntó que se mantiene el diálogo y mesas tripartitas para discutir las condiciones específicas de cada estado en cuestión educativa: “No hay cerrazón de nuestra parte…no vamos a caer en la provocación, el diálogo ha estado, pero están deliberando cómo van a continuar”.

Al insistir sobre el tema, reprochó: “Yo no he tenido comunicación con ellos y ya se hizo una propuesta. Tuvieron una comunicación y en el momento que había una mesa de negociación con los dirigentes escogidos por ellos para platicar con las autoridades, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, hay una provocación afuera de Gobernación”.

Sobre las posibles denuncias que interpondría el SNTE contra integrantes del CNTE por la vandalización de su edificio, apuntó que tienen derecho a hacerlo y dijo esperar “que aquellos que no están de acuerdo con eso, hagan sus deslindes”.

Puntualizó que los docentes disidentes deliberan sobre la propuesta que su administración les hizo, pero reiteró su petición de que no actúen como cuando evitaron que medios de comunicación entraran a la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“La violencia no puede ser la ruta”

Por Redacción

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, rechazó los actos vandálicos que se realizaron durante la irrupción de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); además, aseguró que el diálogo siempre ha sido el instrumento para resolver cualquier controversia entre organizaciones sociales, gobiernos y personas.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, el legislador morenista manifestó que “la violencia no puede ser la ruta para alcanzar los entendimientos necesarios entre movimientos sociales y entre las personas, por lo cual expresamos nuestro rechazo a quienes participaron en la irrupción de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)”.

“Respaldamos las acciones que ha llevado a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y reconocemos su vocación democrática al mantener abierta la mesa de diálogo para encontrar soluciones que mejoren las condiciones sociales y laborales de las y los maestros, quienes son una de las columnas más importantes para seguir construyendo el segundo piso de la transformación de nuestro país”, agregó el diputado.

Además, destacó el esfuerzo permanente que hacen las maestras y los maestros para enseñar a las niñas, niños, adolescentes y personas adultas de nuestro país; no obstante, pidió evitar y rechazar cualquier acción individual o de grupo que dañe el prestigio de las y los educadores, y que desvíe el propósito de sus legítimas demandas.

Finalmente, el presidente de San Lázaro enfatizó: “reiteramos el llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a priorizar el diálogo, la razón y el respeto, para promover el bienestar de las y los estudiantes y para construir las soluciones para las demandas que plantean las organizaciones magisteriales”.