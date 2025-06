Ricardo Monreal exige a EU frenar excesos contra migrantes

Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso, hizo un llamado a Estados Unidos, para “frenar excesos”.

“Hacemos un llamado al Congreso de los Estados Unidos, a los Gobiernos estatales y locales —en especial al de California— y a los organismos internacionales que defienden los derechos humanos a vigilar y frenar estos excesos”, dijo Monreal Ávila.

Afirmó que las personas migrantes no son ni deben ser objeto de políticas de control basadas en el temor, la segregación o el uso instrumental de su estatus jurídico. Son seres humanos con rostro, historia y “derecho a vivir sin miedo”.

Trump desplegó a la Guardia Nacional y marines en LA ante manifestaciones. ı Foto: NBC Los Angeles

Asimismo, el diputado Ricardo Monreal dio a conocer un pronunciamiento en el que la mayoría legislativa condena persecución, detención arbitraria y uso desproporcionado de la fuerza contra migrantes; dijo que buscará en la Comisión Permanente que se sumen todos los grupos parlamentarios.

En el documento señala que la mayoría legislativa respalda los llamados, acciones y posturas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Canciller Juan Ramón de la Fuente, quienes han exigido, con claridad y firmeza diplomática, dijo.

Aseguró que se debe dar el cese “de estos operativos deshumanizantes y han reiterado que nuestro país agotará todas las vías legales e institucionales para la defensa de los derechos de nuestras y nuestros connacionales en territorio estadounidense”.

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, “con profundo respeto por los principios de soberanía, dignidad humana y justicia social, expresa su más firme condena a los actos de persecución, detención arbitraria y uso desproporcionado de la fuerza cometidos por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Gobierno de los Estados Unidos de América, durante los recientes operativos realizados en la ciudad de Los Ángeles, California”.

El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que el pronunciamiento está firmado por él y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como por diputadas y diputados federales de la mayoría legislativa. Agregó que va a intentar en la Comisión Permanente que se haga de manera plural, con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

El Grupo Parlamentario de Morena, dijo Monreal, sostiene que “México no está solo ni silente. Desde esta Cámara, expresamos nuestra solidaridad activa con las comunidades de compatriotas en el exterior, exhortándolas a manifestarse de manera pacífica. Nos comprometemos a redoblar los esfuerzos legislativos, diplomáticos y jurídicos para garantizar condiciones dignas y justas para todas y todos nuestros connacionales, dentro y fuera del país”.

Concluyó: “Hoy más que nunca, levantamos la voz por un principio elemental: ningún ser humano es ilegal. La migración no debe combatirse con armas, sino comprenderse con justicia. Aclaramos: no somos injerencistas. No rechazamos ningún estatus jurídico de ninguna nación

