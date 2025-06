CSP señala a oposición por acusaciones de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló a políticos mexicanos opositores a su Gobierno de ser quienes tergiversaron declaraciones que hizo semanas atrás, para asegurar que ella incitó a mexicanos en Estados Unidos a realizar las manifestaciones violentas ante las redadas, y que pudo ser lo que dio pie a que la secretaria de Seguridad de dicho país, Kristi Noem, también la responsabilizara de dichas movilizaciones.

En conferencia de prensa, la mandataria recordó que cuando surgió la propuesta en el Congreso estadounidense de aplicar impuesto al envío de remesas, llamó a realizar movilizaciones contra el proyecto, pero se refería a lo que terminaron por hacer los senadores mexicanos que viajaron a dicho país, para hablar con los congresistas, o los connacionales, que enviaron cartas a los legisladores para exponer el desacuerdo con dicho plan.

Aseguró que políticos mexicanos tomaron su declaración hecha ante ese contexto para publicar opiniones y demás materiales en redes sociales, donde afirmaron que ahora la mandataria llamó a protestas en aquel país en contra de las redadas antimigrantes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El alegre de Jalisco

El Dato: La mandataria consideró que en la relación entre su gobierno y Estados Unidos siempre se debe “tener la cabeza fría y valorar siempre todo en su justa dimensión”.

Bajo este escenario, acusó a los opositores de actuar irresponsablemente y con una actitud “antipatriota” para buscar en el extranjero el apoyo que ya no tienen en México, a pesar de que ello represente un conflicto entre ambas naciones.

Y es que también insinuó que dichas publicaciones pudieron haber llegado a los funcionarios estadounidenses y haber sido el motivo del malentendido por el cual la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, la acusó el lunes de incitar a los disturbios registrados en Los Ángeles.

“Esta tergiversación de que una declaración, hace tres semanas, tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en Los Ángeles esa noche, no tiene absolutamente nada que ver. Y es tergiversar, porque quien sube estos posteos en sus redes sabe que es mentira; están mintiendo deliberadamente. Entonces, en vez de defender a las y los mexicanos, como otros —algunos están de acuerdo con nosotros y otros no, pero que hablaron de la solidaridad con las y los mexicanos en Estados Unidos que viven una situación difícil relacionadas con las redadas—, confundir a quien lee sus posteos, es de muy mala fe. Y, además, no es un asunto de crítica a la Presidenta, es un asunto de querer elevar un conflicto entre México y Estados Unidos”, señaló.

Al final de la conferencia, se presentó la habitual sección Detector de Mentiras, en cuya edición de este miércoles se expuso los videos de actores políticos como la senadora panista Lilly Téllez, asegurando que Sheinbaum Pardo invitó a manifestarse de manera agresiva.

El coordinador de estos episodios, Miguel Ángel Elorza, comentó que se trató de una campaña negativa liderada por opositores al Gobierno federal.

“Luego de las manifestaciones ocurridas en Los Ángeles, California, diversos comentaristas, caricaturistas, medios de información y hasta políticos de oposición mexicanos han emprendido una campaña de mentiras y tergiversaciones, para culpar a la Presidenta de haber alentado manifestaciones violentas”, dijo.

...Y se reúne con Landau por poco más de dos horas

› Por Yulia Bonilla

Durante poco más de dos horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro con el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, para abordar distintos temas en la relación bilateral.

Fue a las 9:43 de la mañana cuando el funcionario estadounidense llegó a Palacio Nacional, escoltado con un amplio dispositivo de seguridad, de donde se retiró a las 12:07 horas, sin dar declaraciones.

En redes sociales, la mandataria mexicana únicamente comentó: “Nos reunimos en Palacio Nacional con Christopher Landau, subsecretario de Estado, para conversar sobre diversos temas de la relación México-Estados Unidos”.

2 recibimientos de autoridades de EU ha tenido México

La publicación fue acompañada de un par de fotografías del encuentro, en donde de, parte de México estuvieron también presentes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente; el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, y el Jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

A Landau lo acompañó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el jefe de la misión diplomática, Mark Johnson.

En inicio, este encuentro tenía como objetivo preparar la visita del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, para la próxima semana; sin embargo, en su conferencia de prensa, la mandataria dejó ver que esto podría ya no ocurrir.

La posible cancelación de dicha reunión sería debido a la posible reunión que Sheinbaum Pardo sostendrá con Donald Trump en la Cumbre del G7 que se llevará a cabo el próximo martes en Canadá.

Este encuentro se trató del tercer recibimiento de una autoridad extranjera de alto nivel dentro de Palacio Nacional. El primero fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado 16 de diciembre de 2024. La segunda en recibir también fue una autoridad estadounidense: Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, que visitó México el 28 de marzo para hablar sobre la relación bilateral.