Crece a 22 reformas las que Congreso deberá desahogar en extraordinario

El número de reformas que habrá de desahogar el Congreso de la Unión en el periodo extraordinario que inicia este lunes pasó de 20 a 22, informó la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria comentó que se crecerá el número de proyectos y, entre los asuntos nuevos que se integrarán está la reforma para la protección de delfines, que no se había tomado en cuenta desde inicio.

- “¿Se mantiene en 20 el número de reformas que se estarían enviando?”, se le preguntó.

- “Sí. Más, van a ser más, porque se está integrando una que tiene que ver con los delfines, la protección de los delfines que no estaba integrada originalmente. Entonces, si mal no me equivoco, son 22”, respondió.

Recordó que otros proyectos con prioridad en las sesiones que llevarán a cabo la Cámara de Diputados y el Senado serán para modificar las Leyes de Seguridad, de la Guardia Nacional y Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.