Sheinbaum va con 2 decretos para bajar edad de jubilación a maestros y cambio que sustituye Usicamm

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la emisión de dos nuevos decretos como respuesta a las demandas docentes, que consisten en una baja para la edad de jubilación y una medida para facilitar la movilidad de las y los maestros en cuanto a los centros de trabajo.

Los cambios fueron expuestos por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, quien destacó que se tratará de modificaciones transparentes y que buscarán ser producto del consenso entre el magisterio.

El primer cambio es relativo a la forma en que se asignan los centros laborales para los docentes, el cual ahora será por medio de un proceso presencial para que la asignación se base en la antigüedad y cercanía de los docentes, pues ambos factores fueron marcados como prioridad en la consulta que se emprendió el pasado 30 de mayo durante la sesión de Consejo Técnico Escolar.

Este cambio, subrayó, estará encaminado a la sustitución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), para lo cual se continuará con consultas directas a los maestros.

Al respecto, Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que esto llevará el tiempo que sea necesario para asegurar que el mecanismo definitivo que se adopte emane de la opinión de todos los maestros.

“La propuesta que se va a presentar va a salir de las maestras y de los maestros, no de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Si nos llevamos un año más, nos llevamos un año más. Pero tiene que salir de asambleas de discusión de las propias maestras y maestros, presenciales en las escuelas, para que no haya ningún problema después de que no fue tomada en cuenta ninguna opinión, ninguna posición”, dijo.

El segundo decreto se tratará de bajar la edad de jubilación para docentes. En el caso de mujeres, pasará de 58 a 53 años; en el de hombres, de 60 a 55 años, lo cual tendrá un impacto fiscal de más de 36 mil millones de pesos, especificó Mario Delgado.

En otro punto, se presentó los avances para construir nuevas preparatorias con una inversión de mil 215 mdp, con lo cual se darán 37 mil nuevos espacios a estudiantes. La Presidenta señaló que la meta al final del sexenio es de 100 mil nuevos espacios en educación media superior.

