Oposición objeta reformas; ve imposición

El morenista Sergio Gutiérrez (c.) se toma la foto con la bancada priista, ayer, en San Lázaro.

Entre objeciones y cuestionamientos de la oposición, que advierte un “proceso desaseado”, y con un trabajo legislativo cuesta arriba y a contrarreloj, este lunes arrancó el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para sacar adelante 22 reformas en 10 días.

Ayer arrancó la discusión de varios temas y se espera una veintena más para el resto de la semana, que podría incluir, de ser preciso, trabajos legislativos el sábado y domingo.

Mientras Sergio Gutiérrez Luna (Morena), presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, declaró abierto el primer periodo de sesiones extraordinarias, la oposición vio incertidumbre en la resolución de algunos temas que, en su consideración, no debieran discutirse “al vapor”.

La coordinadora de MC en la Cámara baja, Ivonne Ortega, señaló: “Todavía no sabemos cuántas rondas se van a hacer, qué pueda estar abierto al debate en temas, por ejemplo, como la Guardia Nacional (GN); no sabemos qué tanto pueda tardar, porque son muchísimas las iniciativas, son muchos los que, desde nuestra óptica, son agravios hacia la sociedad y falta de libertad”.

Elías Lixa, coordinador blanquiazul, dijo que, “en términos generales —en el PAN lo hemos dicho desde el primer momento—, nosotros fuimos total y resueltamente en contra de este periodo extraordinario, un periodo desaseado”.

Señaló que esta decisión no es “por negarnos a que exista un periodo extraordinario en sí, pero fuimos los primeros en decir que hay temas urgentes que atender; el problema y la forma en que se está desahogando, ése es el problema. Existen varias leyes, en particular en materia de telecomunicaciones, de desapariciones, de GN, que se va a discutir mañana (hoy, martes), donde todavía no existe algún tipo de documento claro”.

En opinión de Rubén Moreira, coordinador de diputados del PRI, tras darse por inaugurado el periodo extraordinario en San Lázaro, “Morena quiere votar 30 leyes en 10 días, entre ellos la ‘ley censura’. (Además), irá por la militarización del país en un periodo extraordinario de ignominia, en el que aprobará en fast track leyes que ponen en riesgo la democracia del país, sin diálogo con la oposición, sin discusión ni debate”.

La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, señaló que “el autoritarismo tiene varias etapas: desmantelamiento de instituciones, eliminación de la división de poderes y censura a la libre expresión”.

Externó su preocupación “con la nueva ley de la GN, porque de esta manera Morena quiere militarizar la seguridad y poner el último clavo a nuestra democracia. (El extraordinario está) lleno de imposición oficialista”.

Ayer, durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el número de reformas que habrá de desahogar el Congreso de la Unión en el periodo extraordinario que inició ayer pasó de 20 a 22.

La mandataria comentó que se crecerá el número de proyectos y, entre los asuntos nuevos que se integrarán, está la reforma para la protección de delfines, que no se había tomado en cuenta desde el inicio.

Cuestionada sobre si se mantendría en 20 el número de reformas, respondió: “Sí. Más, van a ser más, porque se está integrando una que tiene que ver con los delfines, la protección de los delfines que no estaba integrada originalmente. Entonces, si mal no me equivoco, son 22”.

Recordó que otros proyectos con prioridad en las sesiones que llevarán a cabo la Cámara de Diputados y el Senado serán para modificar las leyes de seguridad, de la GN y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública.

Más tarde, en San Lázaro, Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena, dijo en conferencia que al arrancar el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara baja “vamos por modificaciones; no es con mayorías aplastantes, es lo que la ley dice, nada más”.

El legislador señaló: “Nunca hacemos eso, siempre buscamos acuerdos, consensos, y no sabemos qué va a pasar en el pleno, pero son reglas de la democracia, las mayorías aquí o en cualquier parte del mundo, pero vamos a ver; en todas las leyes buscamos acuerdos; sin embargo, bueno no hay un acuerdo específico en este momento”.

“Si agotamos la agenda, podríamos reiniciar hasta el lunes, pero si vamos atrasados y no logramos prosperar en los acuerdos, entonces sesionaremos sábado y domingo”, apuntó.

Monreal indicó que se abordarán los dictámenes en materia de seguridad pública y la modificación a los ocho ordenamientos contemplados en la reforma a la GN.

En cuanto a las iniciativas de la Presidenta, detalló que se plantearon originalmente cinco: la Ley de Amparo, la de Delincuencia Organizada, la de Contencioso Administrativo y la del Código de Procedimientos Penales, y una más “que no ha llegado en materia de vapeadores, que son modificaciones a la Ley General de Salud en razón de la reforma constitucional que se aprobó en diciembre”.

Durante el arranque del periodo extraordinario en San Lázaro, y a pesar de que los legisladores fueron citados a las 13:00 horas para asistir a la sesión del Congreso General de carácter presencial —sólo para el arranque—, pues el resto de las sesiones serían en modo semipresencial, los diputados y senadores fueron impuntuales en su mayoría, pues sólo acudieron 89 de los 128 senadores y 266 de los 500 diputados.

Avalan extinción de Coneval y dos leyes más en San Lázaro

› Por Claudia Arellano

Tras el inicio del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, y en el primer día de lo que será una intensa semana en el Legislativo, se aprobaron tres leyes. La primera fue la que transfiere definitivamente el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) al Inegi; las segunda fue la Ley del Seguro Social y finalmente el dictamen que adiciona dos incisos al artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General (facultades de la Contraloría interna del Senado de la República).

En la primera discusión, con 353 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, se avalaron en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Contabilidad Gubernamental (transferencia del Coneval al Inegi), esto, mientras la oposición ve “ignominia” en procesos.

Mientras la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos (Morena), fundamentó el dictamen que reforma disposiciones a diversas leyes, en materia de transferencia de funciones del Coneval al Inegi, el diputado Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, señaló que “lo que estamos viendo es que vamos a tener 10 días de ignominia, en los cuales van a tratar de destruir las instituciones de este país”.

“Son diez de ignominia, destruyendo instituciones, destruyendo valores que tenemos los mexicanos. Hemos visto también que, bueno, parece que traen la consigna de despachar todo independientemente de las discusiones. O sea, ellos en estos 10 días traen la instrucción de sacar todo lo que les envíe la Presidencia de la República en los términos que se los mande”, agregó.

Más tarde, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general por 476 a favor, cero en contra y cero abstenciones, el proyecto que reforma el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, en materia de seguro por desempleo, que busca regular los retiros parciales, evitando prácticas ilícitas y comisiones abusivas por parte de gestores que se aprovechan de vacíos legales.

Desde tribuna para fundamentar el dictamen, el diputado morenista Arturo Olivares Cerda refirió que la legislación vigente establece el retiro por desempleo como un derecho de las y los trabajadores.

El diputado del Partido del Trabajo José Antonio López Ruiz manifestó que su bancada fue pionera en reconocer la urgencia de lograr un incremento histórico al salario mínimo, al igual que en temas como el acceso una vivienda adecuada para los trabajadores, que estuviera cerca de sus centros de trabajo.

Entrada la noche en votación nominal, con 442 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que adiciona dos incisos al artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y otorga facultades de la Contraloría interna del Senado de la República.

Al no existir oradores, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la secretaría que abriera el sistema electrónico y la plataforma digital por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular en un solo acto.

Concluido el acto se levantó la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y se citó para la próxima que será este martes 24 de junio de 2025, a las 11:00 horas, en modalidad semipresencial.

Morenistas respaldan 16 iniciativas prioritarias

› Por Ulises Soriano

En el inicio del periodo extraordinario de sesiones, en el Senado de la República, el grupo parlamentario mayoritario de Morena acordó una agenda legislativa compuesta por 16 iniciativas prioritarias impulsadas por la 4T, entre las que destacan reformas en materia de desaparición forzada, telecomunicaciones y protección ambiental.

Como parte de las primeras discusiones, la Cámara alta aprobó por unanimidad reformas para reconocer a 24 mujeres relevantes en la historia nacional, prohibir espectáculos con mamíferos marinos —incluidos los delfines— y permitir la exportación de carne de totoaba cultivada, sin alterar la protección de especies silvestres.

Por la mañana, luego de que Morena y sus aliados sostuvieran una reunión en la que establecieron las prioridades, la Cuarta Transformación emitió un comunicado en el que calificó la agenda que se discutirá en el periodo extraordinario como un fortalecimiento a “los pilares del proyecto de nación que encabeza la primera mujer Presidenta de México”.

Entre los ejes que sigue son la seguridad pública, protección ambiental y la transformación del modelo económico y administrativo del Estado.

A lo largo del periodo extraordinario, en la Cámara alta serán abordados los proyectos legislativos como es la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; desaparición forzada de personas; la nueva legislación en telecomunicaciones y el fortalecimiento de la competencia económica.

Además de temas como la simplificación administrativa, modernización del sistema ferroviario, fortalecimiento de la fiscalización interna en la Cámara de Diputados, inteligencia y seguridad pública, rediseño jurídico de la Guardia Nacional, y Ahorro para el retiro y desempleo.

“Este conjunto de reformas legislativas refleja el compromiso del grupo parlamentario de Morena con la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación, abordando temas clave para la protección de los derechos humanos, el bienestar social, el medio ambiente y la eficiencia institucional”, mencionó el comunicado del grupo parlamentario de Morena.

Luego de darse la instalación del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, los senadores abrieron su primera sesión donde aprobaron por unanimidad de 102 votos, la reforma al artículo 18 de la ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; en la que se reconoce como “fundamental para la vida democrática del país, restituir el legado histórico que les corresponde a las mexicanas”.

El dictamen plasma a 24 mujeres “históricas” y establece diversas fechas conmemorativas referentes a diversos momentos históricos de reconocimiento a las mujeres, como “un merecido reconocimiento a su lucha, a sus ideales, a sus logros, para que sean conmemoradas en las fechas propuestas”, según el dictamen presentado.

En tanto, en materia de medio ambiente fue aprobada por unanimidad de 99 votos la reforma que prohíbe la celebración de espectáculos fijos o itinerantes con mamíferos marinos, como los delfines. Irá a la Cámara de Diputados para sus efectos de revisión.

Un punto fundamental de esta reforma es la prohibición de la reproducción en cautiverio de mamíferos marinos, salvo en programas de reintroducción, repoblación o traslocación, lo que evita la perpetuación del cautiverio.

Además, establece la creación de un inventario que deberán realizar los delfinarios para saber cuántos hay en cautiverio, y los delfines o mamíferos marinos inscritos podrán seguir utilizándose hasta su muerte para fines de entretenimiento; sin embargo, ésta será la última generación que vivirá en estas condiciones.

Se aprobó la reforma donde se permite la exportación de carne de totoaba de cultivo o acuacultura en cualquiera de sus presentaciones, siempre y cuando se cuente con un permiso de exportación. Sin embargo, la prohibición de exportación de totoabas vivas se mantiene. Con 97 votos a favor el pleno del Senado declaró la unanimidad y pasará el dictamen a la Cámara de Diputados para sus efectos legales.

Segob pide avalar ley de búsqueda con 30 ajustes

› Por Tania Gómez

Al dar a conocer que las 575 propuestas recibidas por parte de 450 colectivos de búsqueda se tradujeron en 30 modificaciones a 23 artículos de la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, exhortó a las fuerzas políticas en el Congreso a aprobar el dictamen.

“Nosotros tenemos confianza en que aquellos que tengan claro en la conciencia la problemática de los desaparecidos en México pueden apoyar esta iniciativa, no tenemos otra cosa, ni es una exigencia, es un: ‘por favor, atiendan esta iniciativa’”, señaló.

La funcionaria detalló que las aportaciones de las y los buscadores estuvieron relacionadas con los ejes de búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos y sistemas de información, bienestar y prevención, lo cual ha tenido como consecuencia que la iniciativa de reforma esté fortalecida y cuente con la perspectiva y postura de las víctimas.

“Una vez que se apruebe la iniciativa por el Legislativo federal se contará con mayores elementos para que las autoridades actúen con respeto, diligencia y buen trato con todas las personas que sufren por estos delitos”, aseguró.

Dentro de las propuestas de los colectivos que fueron incluidas, se encuentra el establecimiento de la obligación de las fiscalías de no sólo iniciar carpetas tras la desaparición de una persona, sino también de investigar y entregar el número de carpeta a los familiares. También se establecen sanciones ante la omisión de las autoridades que no lo hagan.

El Gobierno de México generará condiciones para garantizar apoyos en materia de salud, educación, soporte económico, así como acceso a actividades culturales y deportivas, con el fin de contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que enfrentan esta situación. Los protocolos deberán incluir planes de seguridad y protección a las familias.

Toda autoridad que reciba un reporte de desaparición debe registrarlo de inmediato y las familias completar sin demora el registro.

Asimismo, se crea una plataforma única de identidad “segura y confiable”, y el INE podrá dar acceso a sus bases de datos a fiscalías, previo convenio, entre otras propuestas incluidas en la iniciativa.

Rodríguez Velázquez agregó que estas reformas no son sólo del Gobierno: “Reflejan los diálogos y, en muchos casos, los acuerdos con la mayoría de las familias. Reiterar que no todo se resuelve en la ley. Falta el trabajo que iremos desarrollando en otras mesas con compromisos y persistencia para seguir la agenda nacional de búsqueda de personas”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, señaló que de los 450 colectivos con los que se sostuvieron encuentros, el 61 por ciento, es decir, 276, apoyan la reforma con el enriquecimiento que se llevó a cabo en las mesas de trabajo.

“Muchos colectivos aún no han expresado su apoyo y algunos no lo comparten, sin embargo, esperamos generar los conceptos o las mayorías que se necesiten y vamos a seguir con el diálogo abierto”, puntualizó.

La consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, rechazó que los trabajos sostenidos con los colectivos se traten de una simulación, pues el tema de los desaparecidos es un asunto prioritario del Gobierno federal.

“No hay ninguna simulación, está considerado, como dijo la Presidenta, como un asunto prioritario. De esas 575 propuestas que algunas fueron para legislación y otras fueron para política pública, no es un asunto que hoy termina”, añadió Godoy.

Ambas funcionarias explicaron que esto es una primera parte, por lo que falta construir con los colectivos los cambios en política pública.