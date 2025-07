Sheinbaum ofrece diálogo a activistas en Ensenada: ‘no vamos a hacer nada que no quiera la gente’

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, afirmó que en su administración ninguna obra o proyecto será impuesto y que, en caso de que la población se manifieste en desacuerdo con alguno, siempre debe prevalecer el diálogo.

Lo anterior, luego de un grupo de activistas impidió el paso a la camioneta en la que la mandataria federal se trasladaba tras la inauguración de la primera etapa del Hospital General Regional No.23 del IMSS en Ensenada, Baja California.

Mientras los activistas expresaron su oposición a la expansión del puerto El Sauzal, en Ensenada, Claudia Sheinbaum salió de su camioneta y con un altavoz buscó entablar diálogo con los inconformes.

Desde el peldaño de una puerta de metal, la Presidenta informó que el proyecto sería consultado con las y los habitantes de la zona, pues “no vamos a hacer nada que no quiera la gente”, dijo.

“Si no quieren, no, no se preocupen. Hay que dialogar, nada más, es lo único que les pido, ¿les parece bien? Se dialoga y si no quieren, no. Pero diálogo, nadie se niega al diálogo, ¿estamos de acuerdo?“, dijo la mandataria.

