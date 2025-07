‘En 50 años no hubo interés por Zambada y ahora quieren juzgarlo’, cuestiona Litchman a Sheinbaum

Ante la insistencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum de regresar a México a Ismael “El Mayo” Zambada para enfrentar a la justicia, el abogado Jeffrey Litchman respondió que durante medio siglo no hubo interés en ponerlo ante la ley y ahora, de repente, surge esa intención.

A través de sus redes sociales, el defensor de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de su hijo Ovidio Guzmán López, “El Ratón” mandó un mensaje en inglés donde dejó ver el extraño interés del gobierno mexicano.

“Durante 50 años no tuvieron interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no puedes dejar de pedir su regreso”, escribió.Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria declaró que “seguimos insistiendo nosotros.

Depende, obviamente, del gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo”, en relación al secuestro de Zambada y posterior traslado a EU.

Desde hace dos semanas, Sheinbaum Pardo y Litchman han intercambiado señalamientos, después de que “El Ratón” firmó el acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense para declararse responsable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, a cambio de una reducción en su sentencia.

El abogado acusó a las autoridades mexicanas de haber solapado actos de corrupción, así como ser responsables de haber dejado en libertad al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum “está disgustada con mis veraces comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos. Puede convocar tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo mexicano (y yo mismo) sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante, que como la líder honesta que el pueblo mexicano merece”.

La mandataria mexicana respondió que eran “irrespetuosas” las declaraciones de Litchman y aseguró que su gobierno no establece relaciones de contubernio o complicidad con nadie.

