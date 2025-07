Hermanos mexicanos fueron tratados como animales en ‘Alcatraz de Caimanes’, acusa su padre

Luego de permanecer dos semanas en el centro de detención conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, Carlos y Alejandro González Meza se encuentran en estado de “shock”, tras recibir un maltrato peor que a “un animal”, afirmó su padre Martín González.

Después de ser liberados este domingo, el padre de los hermanos describió la mala experiencia que ambos recibieron en ese centro; además, fueron tratados como animales porque, dijo, todo el tiempo estuvieron encadenados de pies y manos.

No descartan denuncia contra gobierno de EU

En conferencia de prensa en la sede del Consulado de México en Orlando, Florida, refirió que por ahora desconoce si sus hijos van a presentar una denuncia contra el gobierno de Estados Unidos por las anomalías cometidas durante su proceso de inmigración.

“Ahorita están en shock, entonces, no sabemos qué venga ahorita realmente”, declaró, al subrayar que Carlos y Alejandro fueron detenidos sin ninguna justificación y se les mantuvo presos en el “Alligator Alcatraz”, aun cuando no es un centro federal de detención migratoria.

“Lo que queremos es que ellos se recuperen de ese shock y traen ese estrés emocional, maltrato emocional. Entonces no podría yo contestar esa pregunta en este momento (sobre la demanda al gobierno de Estados Unidos)”, reiteró.

Los connacionales fueron detenidos el pasado 7 de julio por la Patrulla de Caminos de Florida y posteriormente enviados al centro de detención, pese a que Carlos contaba con visa de turista y Alejandro está casado con una ciudadana estadounidense.

Sin poder comer y encadenados, así trataron a los hermanos González en “Alcatraz de los Caimanes”

Martín González denunció que los tratos degradantes a sus hijos fueron en todo momento, desde su captura, envió al centro de detención en los Everglades, hasta la deportación a México.

“(Los trasladaron) de Alligator al Centro de Crome, ahí los tienen como en ‘congeladoras’, les llaman. Ahí los dejaron mucho tiempo, ahí no les dieron oportunidad de comer, y cuando les dieron de comer estaban encadenados de pies y de manos y en el suelo. Así tenían que comer.

“Eso, creo que alguna vez lo había escuchado, es un trato que ni un animal se merece, es algo que ni a un animal podrían hacerle. Es increíble que cuando están encerrados que tengan que amarrarlos, si no hay razón” Martín González, padre de hermanos mexicanos



La abogada Andrea Reyes, comentó, por su parte, que ya solicitó a las autoridades migratorias los expedientes de los hermanos González Meza, con el fin de conocer cuáles fueron los cargos que les imputaron y bajo qué figura los expulsaron a México.

“No he podido revisar los documentos físicos que firmó mi cliente. Dicen que fue un regreso voluntario, dicen que retiraron los cargos, pero no está claro si se trata de cargos penales o de inmigración. Sabemos que al menos uno de los hermanos fue acusado de un estatuto federal. Estamos trabajando para obtener esa información, pero aún no la tenemos” Andrea Reyes, abogada



EU expulsa a hermanos mexicanos sin visa

Carlos y Alejandro fueron notificados el viernes pasado que serían transferidos a otro sitio; sin embargo, nunca les informaron a cuál. Para el sábado por la mañana les anunciaron que regresarían a casa, por lo que viajaron en avión a la ciudad de Brownsville, Texas, en la frontera con Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con la abogada Reyes, les entregaron sus pertenencias, su pasaporte, pero no así la visa estadounidense.

Indicó que ellos firmaron un par de documentos donde no hay claridad de los términos de los mismos, porque sus clientes no tienen copia de lo que firmaron y migración no les dio una copia.

“Uno dice que fue una salida voluntaria, el otro hermano piensa que es una deportación. Realmente, a este punto les han dicho que fue una salida voluntaria, que iban a salir sin cargos, pero no está claro si son cargos criminales o cargos de inmigración.

“Cuando hablaron con el oficial de ICE el viernes en la tarde, el oficial les dijo que como su caso estuvo en los medios y agarró tanta atención, los vamos a mandar a México”, relató la litigante.

Por vidrios polarizados, agentes de Florida detuvieron a hermanos González

Mientras, el cónsul general de México en Orlando, Juan Sabines, llamó a los connacionales a que tengan mucho cuidado al manejar su auto con vidrios polarizados, ya que, agregó, esta fue la razón por la cual los hermanos González fueron detenidos.

“Tengan precaución, sus documentos en orden y traten de poner atención al color de los vidrios de su automóvil , si lo rentan o no, porque es la razón por la que han detenido a más de 55 mexicanos por el color del vidrio, y eso ha sido solo la patrulla de caminos”, finalizó.

