En 9 años denuncias por violencia de género se cuadruplican

En los últimos nueve años, de 2015 a 2024, se dispararon 302.1 por ciento las denuncias por violencia de género, lo que representa un grave problema en México donde prevalece el machismo, la misoginia y la cosificación de las mujeres.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el histórico de los años referidos se cuadruplicó el número de denuncias, al pasar de mil 645 a seis mil 614, pero la tendencia creciente comienza a ceder, pues en lo que va del 2025 (enero a mayo) la cifra cayó 60 por ciento.

Ante esta realidad, Viviana Erika Solorio, activista en derechos humanos, hizo un llamado urgente a las autoridades a trabajar en la prevención del delito, que se imparta la clase de derechos humanos en educación básica, así como capacitar y sensibilizar a los agentes del Ministerio Público encargados de atender las denuncias de las mujeres víctimas.

El Dato: entre 2013 y 2025 se presentaron 56 solicitudes de alerta de violencia de género, de las cuales se emitieron 26 declaratorias.

Agregó que, a nivel nacional, la violencia de género se debe atender de oficio por parte de los agentes del MP, pues muchas veces requieren un sinfín de pruebas a las víctimas para demostrar que realmente fueron violentadas por sus agresores. Estas trabas burocráticas, añadió, en muchas ocasiones lo que generan es que haya una cifra negra de mujeres que prefieren no denunciar, o también por temor a ser amenazadas por los violentadores.

“Lamentablemente no tenemos la educación de denunciar, y sí, muchas mujeres, niñas, adolescentes, tienen miedo de denunciar porque, en primera, tienen miedo de la reacción que pueda tener el agresor, y como bien sabemos, en muchas ocasiones las que se llegan a atrever a denunciar encuentran trabas directamente con las autoridades, con las fiscalías de cualquier estado de la República, en donde ya no se sigue o no tiene alguna consecuencia para el agresor”, explicó.

La especialista dijo a La Razón que las autoridades deben ser empáticas y ponerse en el lugar de las víctimas, para que puedan castigar a los agresores.

“Hay que presentar diferentes pruebas para que se pueda seguir de oficio la denuncia. Por ejemplo, en el caso de acoso sexual es muy difícil demostrar que un hombre ha agredido sexualmente a la víctima y eso es lo que las autoridades no se ponen a pensar”, agregó.

De acuerdo con datos del SESNSP, en el 2015, cuando gobernaba el presidente Enrique Peña Nieto (PRI) y comenzó a registrarse este tipo de denuncias, hubo mil 645; en 2016 fueron mil 893; 2017, se tuvieron dos mil 142, y en 2018, dos mil 255, para un total de siete mil 935.

Durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se acumularon 29 mil 960 denuncias por este delito: en el 2019 fueron tres mil 180; 2020, cuatro mil 050; 2021, cuatro mil 186; 2022, cinco mil 524; 2023, seis mil 406, y en el 2024, seis mil 614.

De acuerdo con la incidencia de este fenómeno, en mayo de este año se registraron 567 denuncias, nueve por ciento menos que en el mismo mes del 2024, cuando fueron 622 casos.

Del total de denuncias este año, 93 por ciento se concentra en los estados de México, mil 069; Veracruz, 869, y Querétaro, 556. El resto se ubica en Guerrero, 161; Hidalgo, seis; Aguascalientes, cuatro; Oaxaca, tres; Tlaxcala, dos, y Yucatán, uno, mientras que 23 entidades no tuvieron una sola demanda.

En las denuncias por habitante, Querétaro lidera en tasa por cada millón de habitantes, con 235, seguido de Veracruz, 108, y Estado de México, 63.

Delito en expansión ı Foto: Imagen: La Razón