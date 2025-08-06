Se forma la tormenta tropical ‘Ivo’ al sur de Guerrero: ¿en qué estados se esperan lluvias?

"Ivo" ya es tormenta tropical en el océano Pacífico.

“Ivo”, el noveno fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Pacífico, se ha formado este miércoles al sur de las costas mexicanas y amenaza con lluvias y oleaje elevado a los estados de Guerrero y Oaxaca.

A las 15:30 horas de este 6 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la formación de la tormenta tropical a 310 kilómetros al sureste de Acapulco.

¿En qué estados lloverá por la tormenta tropical “Ivo?

“Ivo”, que se desplaza hacia el oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora (km/h), en paralelo a las costas mexicanas, provocará lluvias intensas y vientos fuertes en Guerrero y al norte de Oaxaca.

Según previsiones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), las lluvias podrán extenderse hasta el sábado, y afectarán, también al estado de Michoacán.

Para las costas de Oaxaca y Guerrero, el meteorológico mexicano pronostica oleaje elevado, de entre 2.5 a 3.5 metros de altura, y posibles trombas marinas.

Las intensas precipitaciones, advirtió el Meteorológico Nacional, podrían ocasionar deslaves y el aumento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Guerreo y Oaxaca.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical “Ivo”?

La tormenta tropical “Ivo” presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h y, en los próximos días podría intensificarse a huracán categoría 1, con vientos de entre 119 y 153 km/h según la escala Saffir-Simpson.

En tanto, el pronóstico NHC indica que durante el par de días la tormenta tropical “Ivo” avanzará paralela a las costas mexicanas, pero en alta mar; luego, se espera que gire hacia el oeste, mar adentro.

Trayectoria pronosticada de "Ivo" sobre el océano Pacífico. ı Foto: Conagua

Sigue EN VIVO la trayectoria de “Ivo”

