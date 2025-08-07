Consejería Jurídica analiza impugnar resolución de SCJN de retirar nombre de Lorenzo Córdova de libros de texto: CSP

Al cuestionar que en su última sesión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, para que la SEP retire su nombre de los libros de texto gratuitos en donde se le pone como ejemplo de discriminación, la Presidenta Claudia Sheinbaum dejó ver la posibilidad de que la Consejería Jurídica revise si existe alguna manera de impugnar.

“Vamos a ver con la Consejería Jurídica si hay todavía un recurso para ello, porque finalmente la decisión de la Corte, si no hay recurso, tiene que verse ya la resolución por parte de la Consejería Jurídica, pero sí es importante que se tome nota. Los libros de texto se están repartiendo ahora, en todo caso sería para la siguiente edición, y tendría que ver la Consejería Jurídica si hay algún mecanismo”.

Durante la Conferencia del Pueblo, donde se transmitió en dos ocasiones el audio de la llamada que sostuvo Córdova Vianello en 2015, en la que se le escucha utilizar términos discriminatorios contra la comunidad indígena, y que fue filtrada a los medios, la Presidenta Sheinbaum lamentó que la Segunda Sala haya dejado pendiente la resolución de otros temas, y haya dado prioridad al caso del exconsejero presidente del INE.

“Decide una Sala de la Corte que se retire este contenido de los libros de texto. Desde mi punto de vista, y yo creo que desde muchos, esta Corte se va a caracterizar por liberar delincuentes, usurpar funciones del Poder Legislativo y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo”.

Agregó que el INE, el encargado de llevar a cabo no sólo elecciones sino de garantizar la democracia, “debería ser ejemplo de reconocimiento de los pueblos indígenas, de garantizar que no hubiera racismo y clasismo, platica con un amigo suyo de una forma racista, clasista, ofensiva, sobre personas que fueron a verlo que eran de un pueblo indígena”.

Claudia Sheinbaum justificó que se haya utilizado el nombre de Lorenzo Córdova en los libros de texto “como un ejemplo de que no puede ser que las autoridades que representan al país, tengan este lenguaje y esta visión racista”.

“Ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público en su momento, y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber ni racismo ni clasismo ni cualquier forma de discriminación, y que una autoridad que representa una institución pública, no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación, y en particular de esta forma burlona, ofensiva, contra personas que lo fueron a visitar de pueblos indígenas, pidiendo su participación, entonces como presidente del INE”.

Claudia Sheinbaum lamentó que la Segunda Sala no resolviera otros temas de relevancia, como la deuda en el pago de impuestos, pero sí resolviera que había que retirar de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdova en una llamada de teléfono.

