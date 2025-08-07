‘La Cuarta Transformación está fuerte’: Sheinbaum; llama a legisladores a mantenerse cerca del pueblo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación está fuerte, al tiempo que llamó a diputados y senadores a mantenerse cerca del pueblo.

“Vamos muy bien. Claro, los adversarios, muy hipócritas, por cierto, se dedican a criticar a la Cuarta Transformación, esa es su tarea. Pero hay mucha unidad en el movimiento, pero hay que seguir trabajando cerca de la gente, siempre. Esa es nuestra recomendación a los diputados, diputadas. Senadores, senadoras, que no se queden nada más en sus curules, sino que sigan cerca de la ciudadanía (...) La Cuarta Transformación está fuerte”, aseguró.

Al ser cuestionada en torno a la razón por la que no ha sostenido encuentros con Adán Augusto López y Ricardo Monreal, presidentes de la Junta de Coordinación Política del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, la presidenta rechazó que sea por los escándalos en los que se han visto envueltos ambos legisladores en las últimas semanas.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 6 de agosto de 2025

“No, nada que ver”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre si las tensiones entre los coordinadores de Morena en el Senado y San Lázaro influyeron en su decisión de no reunirse con ellos. #Política #Morena #Sheinbaum pic.twitter.com/bsWX0RSuBK — Janeth León M (@janethleontv) August 7, 2025

“No, nada que ver. Están de vacaciones. Ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del Congreso”.

Respecto a las prioridades para el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, Sheinbaum mencionó que hay cuatro leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, una nueva ley de Aduanas, el paquete económico, que debe enviarse a más tardar el 8 de septiembre.

En torno a la reforma electoral, señaló que se abrirá un proceso de discusión, donde Pablo Gómez tiene la encomienda de iniciar un proceso abierto sobre la nueva reforma electoral.

“Son varias iniciativas que son obligatorias, como el paquete económico, que trae varios temas nuevos, y también la conclusión de la reforma al Poder Judicial, ley de aduanas, entre otras leyes que vamos a enviar”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT