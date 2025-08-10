Iglesia católica pide reconocer el valor de pueblos indígenas ante abusos y marginación

La Iglesia católica hizo un llamado a reconocer el valor de los pueblos indígenas, muchas veces marginados y despojados, quienes han resistido con dignidad a pesar de la incomprensión y la exclusión, del abuso de poderosos que han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones.
En el editorial del semanario Desde la fe, señaló que en tiempos de crisis ambiental y social, estas comunidades no son una nota al pie en los libros de historia: son protagonistas de un modo de vivir que puede ayudarnos a recuperar la armonía con la creación y a sanar heridas profundas.
“Escucharlos no es un gesto de cortesía; es un acto de justicia y de responsabilidad hacia el futuro común", subrayó la Arquidiócesis Primada de México, tras asumir que sin ellos y sin su aporte comunitario, el mundo pierde un pilar de su identidad.
Resultados del Tris de hoy 10 de agosto del 2025. Ve aquí los números ganadores
Reconocer el valor de los pueblos originarios implica mucho más que admirar su folclore o preservar sus artesanías. Significa abrir un espacio real para que su voz tenga peso en las decisiones que afectan sus territorios, su medio ambiente y su forma de vivir. Ellos nos recuerdan que el progreso no puede medirse solo en cifras económicas, sino en la capacidad de vivir en equilibrio y en paz con lo que nos rodeaArquidiócesis de México
La jerarquía católica expuso que en un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, donde las culturas tienden a homogeneizarse y la memoria se diluye, los pueblos indígenas nos interpelan con una fuerza silenciosa pero firme.
Ellos custodian lenguas, ritos, símbolos y saberes que son fruto de siglos de relación armoniosa entre comunidades. Su modo de entender la vida no es un vestigio del pasado: es una fuente de sabiduría para el presente y una brújula para el futuroArquidiócesis de México
En la Arquidiócesis de México, abundó, se trabaja en el fortalecimiento de la Pastoral de los Pueblos Indígenas, ya que “cuidar a los pueblos indígenas es cuidar de la memoria, de la vida y del alma misma de nuestra humanidad".
Resaltó que los pueblos originarios siguen siendo guardianes de valores esenciales: el respeto por la naturaleza, la centralidad de la familia y la comunidad, la gratitud por los dones recibidos, y la conciencia de que la vida es un regalo que se cuida en cada etapa.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am