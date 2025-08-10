Iglesia católica pide reconocer el valor de pueblos indígenas ante abusos y marginación

La Iglesia católica insta a reconocer el valor de las comunidades indígenas frente a la marginación histórica.

La Iglesia católica hizo un llamado a reconocer el valor de los pueblos indígenas, muchas veces marginados y despojados, quienes han resistido con dignidad a pesar de la incomprensión y la exclusión, del abuso de poderosos que han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones.

En el editorial del semanario Desde la fe, señaló que en tiempos de crisis ambiental y social, estas comunidades no son una nota al pie en los libros de historia: son protagonistas de un modo de vivir que puede ayudarnos a recuperar la armonía con la creación y a sanar heridas profundas.

Aspecto de una celebración de pueblos originarios en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

“Escucharlos no es un gesto de cortesía; es un acto de justicia y de responsabilidad hacia el futuro común", subrayó la Arquidiócesis Primada de México, tras asumir que sin ellos y sin su aporte comunitario, el mundo pierde un pilar de su identidad.

Reconocer el valor de los pueblos originarios implica mucho más que admirar su folclore o preservar sus artesanías. Significa abrir un espacio real para que su voz tenga peso en las decisiones que afectan sus territorios, su medio ambiente y su forma de vivir. Ellos nos recuerdan que el progreso no puede medirse solo en cifras económicas, sino en la capacidad de vivir en equilibrio y en paz con lo que nos rodea Arquidiócesis de México



La jerarquía católica expuso que en un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, donde las culturas tienden a homogeneizarse y la memoria se diluye, los pueblos indígenas nos interpelan con una fuerza silenciosa pero firme.

Ellos custodian lenguas, ritos, símbolos y saberes que son fruto de siglos de relación armoniosa entre comunidades. Su modo de entender la vida no es un vestigio del pasado: es una fuente de sabiduría para el presente y una brújula para el futuro Arquidiócesis de México



En la Arquidiócesis de México, abundó, se trabaja en el fortalecimiento de la Pastoral de los Pueblos Indígenas, ya que “cuidar a los pueblos indígenas es cuidar de la memoria, de la vida y del alma misma de nuestra humanidad".

Aspecto de una celebración de pueblos originarios en Chiapas. ı Foto: Cuartoscuro

Resaltó que los pueblos originarios siguen siendo guardianes de valores esenciales: el respeto por la naturaleza, la centralidad de la familia y la comunidad, la gratitud por los dones recibidos, y la conciencia de que la vida es un regalo que se cuida en cada etapa.

