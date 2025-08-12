Alrededor de 300 mil migrantes varados en México por política de Trump: Médicos sin Fronteras

Migrantes hacen fila para obtener asilo en México en las oficinas de la Comar, en Tapachula, Chiapas.

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos tras el regreso al poder de Donald Trump, alrededor de 300 mil migrantes indocumentados se encuentran varados en México, sin recursos y en condiciones precarias e inhumanas, por lo que la mayoría de ellos ya no buscan el “sueño americano” sino el “sueño mexicano”, o han elegido retornar a sus países de origen.

Señaló lo anterior la organización Médicos sin Fronteras (MSF), luego de documentar un drástico cierre de vías para solicitar asilo, operativos de seguridad más agresivos y medidas de disuasión que han generado que los miles de migrantes se encuentren en el “limbo jurídico” en nuestro país.

“Estas políticas, combinadas con la drástica reducción de la ayuda y la huella humanitaria a lo largo de la ruta migratoria, han tenido un impacto devastador en el bienestar de las personas que buscan seguridad”, dijo Franking Frías, subdirector de operaciones de MSF en México y Centroamérica.

“Este sufrimiento se invisibiliza deliberadamente, se oculta tras la narrativa errónea de que la migración se ha detenido. Sin embargo, cada día vemos las consecuencias en pacientes que viven con lesiones sin tratar, traumas por violencia sexual y graves afecciones de salud mental que les imposibilitan la vida diaria”, añadió.

Hoy publicamos el informe "Rechazados. El devastador impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central".#NR #México — Médicos Sin Fronteras México (@MSF_Mexico) August 12, 2025

Al presentar el informe “Rechazados: el devastador impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central”, Henry Rodríguez, de MSF, lamentó que varios gobiernos de la región, incluido México, replicaron políticas restrictivas, incrementando detenciones arbitrarias, redadas, devoluciones forzosas y desmantelamiento de campamentos.

“Hacemos un llamado a los gobiernos en el continente a que renuncien a las tácticas de disuasión y abandono. En su lugar, pedimos que implementen políticas migratorias humanas que garanticen el acceso al asilo, la atención médica y la protección a lo largo del corredor migratorio latinoamericano”, indicó.

En conferencia de prensa, declaró que Estados Unidos dejó de ser el sueño para los migrantes y ahora en búsqueda de una mejor calidad de vida, México se convirtió en destino, principalmente en lugares más industrializados como la CDMX, Guadalajara, Monterrey y Puebla donde pretender encontrar un trabajo.

Asimismo, advirtió que la violencia en la ruta del Tapón del Darién y México sigue siendo alarmante, ya que entre enero de 2024 y mayo de 2025, MSF atendió a casi tres mil víctimas de violencia sexual y llevó a cabo aproximadamente 17 mil consultas de salud mental, muchas relacionadas con tortura, secuestros, extorsiones y explotación sexual.

“Vemos países en la región, incluido México, Honduras, Guatemala, El Salvador, con el crimen organizado y una presencia muy fuerte. El crimen organizado usa métodos de violencia, disuasión, donde captura, secuestra, extorsiona, tortura a las personas. Estos factores impulsan y fuerzan a las personas a salir de sus lugares”, aseguró Franking Díaz.

En México, añadió, la política de contención se reforzó con más presencia de la Guardia Nacional y operativos para dispersar a migrantes, particularmente en ciudades como Tapachula y la capital. Asimismo, los campamentos urbanos fueron desmantelados, empujando a las personas a rentar cuartos en zonas periféricas, a menudo controladas por el crimen organizado y sin acceso a servicios básicos.

Por último, dijo que el flujo migratorio en esa ruta cayó a niveles mínimos en 2025, con apenas un promedio de 430 cruces diarios a finales de 2024. Miles de personas optaron por regresar a sus países o buscar destinos alternativos como Chile, Costa Rica o Colombia.

📢 Hacemos un llamado a los Gobiernos en el continente a que renuncien a las tácticas de disuasión y abandono e implementen políticas humanas que garanticen el acceso al asilo, la atención médica y la protección.



Consúltalo en nuestra web 🔗 https://t.co/Obi6PRVdx6 #NR #México — Médicos Sin Fronteras México (@MSF_Mexico) August 12, 2025

