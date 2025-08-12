FGR apelará liberación de Israel Vallarta

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la liberación de Israel Vallarta, quien salió de prisión a principio de mes.

El titular de la instancia, Alejandro Gertz Manero, recordó que Vallarta también es señalado por el secuestro de otras seis personas y será en defensa de éstas que se controvierta la liberación.

Israel Vallarta salió el 1 de agosto del penal de El Altiplano, Estado de México, luego de ser absuelto por un juez federal, después de casi 20 años de permanecer preso sin sentencia al ser incriminado en el secuestro de varias personas junto con la francesa Florence Cassez.

En su momento, Israel Vallarta afirmó que en este momento se encontraba en “shock”, pero aseguró que jamás perdió la esperanza de llegar a este día, pues, dijo, “siempre supe que fui inocente”.

Noticia en desarrollo

FGR