Iberdrola pagará impuestos pese a venta de plantas en México; Vox dejará esquema de autoabasto

A pesar de haber puesto en venta sus 15 plantas, Iberdrola cumplirá con el pago de impuestos en México y la empresa española Vox, que las adquirirá, se ha comprometido a ceñirse al plan energético trazado por el Gobierno Federal, dejando atrás el esquema de autoabasto bajo el que operan dichas plantas, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria federal dijo desconocer cuál es el monto que deben pagar, pero ya se sostuvo una conversación directa con los directivos para fijar el compromiso de que cumplirán.

“No tengo el dato de cuánto es el impuesto que tienen que pagar pero lo platicamos, platiqué vía telefónica con Iberdrola y de manera personal con la empresa que está adquiriendo los activos de Iberdrola. Iberdrola es quien debe de pagar los impuestos y están conscientes de ello y el SAT pues calcula el monto de lo que esto significa”, dijo.

En cuanto a Vox, afirmó que la empresa está dispuesta a cumplir con las responsabilidades que determina la nueva política energética.

“Nos dio gusto es que esta empresa está dispuesta a dejar ya toda la sociedad que es de autoabasto y ceñirse pues a la nueva norma y la regulación del sector eléctrico que se definió a partir del cambio constitucional”, mencionó.

