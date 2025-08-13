Morena en Tabasco sugiere que Adán Augusto contemple su licencia como senador

Caso La Barredora sacude a Adán Augusto, exjefe policiaco vinculado al crimen trabajó con él desde 1992.

Adán Augusto López Hernández debe “procesar” si solicita licencia a la senaduría por el caso del exjefe policiaco Hernán Bermúdez Requena, vinculado con el grupo criminal de La Barredora, ya que este tema “sí le pega” al exgobernador de Tabasco, afirmó Jesús Selván García, dirigente estatal de Morena.

En entrevista radiofónica, el líder morenista dijo: “Es un tema que seguramente será platicado a nivel nacional” y que el propio ex mandatario “debe procesar en los próximos días”.

Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar a La Barredora, fue colaborador cercano de Adán Augusto desde los años 90. ı Foto: Cuartoscuro

Investigación revela que Hernán Bermúdez, señalado como líder de La Barredora, tiene vínculos con en el partido

Admitió que, en la investigación sobre el exsecretario de Seguridad, a quien las autoridades identifican como líder de la organización criminal de La Barredora, Hernán Bermúdez “sí aparece involucrado”.

Comentó que el prófugo de la ley era adversario del movimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y como coordinador de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) desalojó a partidarios de éste de un plantón en Plaza de Armas en 1995.

Selván García indicó que “por alguna razón que ya todo mundo conoce”, Bermúdez Requena llegó a Morena, pero nunca militó en esa fuerza política, a pesar de que apareció en los registros como afiliado a ese partido.

El exjefe policiaco entró en 2018 al equipo del senador López Hernández, con quien colaboraba desde 1992 y coincidieron en el gobierno interino del mandatario priista Manuel Gurría Ordóñez, desde entonces ha estado cerca del aún coordinador de la bancada morenista en la Cámara alta.

