‘Somos más fuertes’: Ernestina Godoy; cierra filas contra grupos criminales

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, sostuvo una reunión de trabajo en Puebla con autoridades federales, estatales, militares, judiciales y policiales para revisar mecanismos de coordinación operativa contra la criminalidad.

Ante los asistentes, la Fiscal General afirmó que el Estado mexicano tiene mayor capacidad que los grupos delictivos.

“Por más poder de fuego que tengan las organizaciones criminales, por más poder corruptor que tengan, nosotros somos más fuertes”, declaró durante su visita a las instalaciones de la Fiscalía Federal en la entidad.

TE RECOMENDAMOS: Invertirá más de 2 mil 700 mdp IMSS avala nuevas UMF Plus en tres estados para ampliar atención médica especializada

Ernestina Godoy Ramos planteó que la comunicación constante entre instituciones resulta clave para cumplir los objetivos de procuración de justicia. También defendió los encuentros presenciales como una vía para ajustar estrategias y fortalecer la cooperación entre niveles de gobierno. “Sostener encuentros de frente como estos es más rico y productivo que mandarnos oficios”, señaló.

Desde Puebla, Ernestina Godoy Ramos sostuvo que los recorridos por las Fiscalías Federales buscan mantener presencia institucional en los estados, escuchar a las autoridades locales, intercambiar diagnósticos y revisar el comportamiento delictivo en cada región. “Si actuamos juntos, entonces somos más fuertes”, insistió.

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, afirmó que la misión conjunta del Estado consiste en garantizar seguridad y justicia. El mandatario estatal destacó la coordinación con las fiscalías y colocó a las mesas de paz como eje del trabajo diario en la entidad.

Alejandro Armenta Mier resaltó la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las policías. “A mayor coordinación institucional, mayores resultados para recuperar la paz”, expresó al coincidir con el planteamiento de la fiscal general.

Ernestina Godoy Ramos recorrió distintas áreas de la Fiscalía Federal en Puebla, entre ellas la Unidad de Investigación y Litigación, la Agencia de Investigación Criminal, Servicios Periciales y la Policía Federal Ministerial. En esos espacios habló con personal sustantivo, administrativo, ministerial y policial.

La titular de la FGR Ernestina Godoy Ramos se comprometió a mantener canales abiertos de comunicación y a dar seguimiento a las opiniones y propuestas expuestas por los trabajadores durante la visita oficial. También hizo un reconocimiento público al personal de la institución.

Entre los funcionarios federales que acompañaron a Godoy Ramos estuvieron David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional; Jannete Sánchez Arce, fiscal federal en Puebla; Luis Alberto González Hernández, coordinador regional Zona Centro de la Agencia de Investigación Criminal, y Eder Espinoza Duarte, jefe de la Policía Federal Ministerial en el estado.

Por el gobierno poblano acudieron José Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobierno; el vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública; Idamis Pastor Betancourt, fiscal general del estado; Pedro Antonio Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura local, y María Belinda Aguilar Díaz, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

Representantes militares también participaron en el encuentro. Asistieron el general de brigada Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la VI Región Militar; el vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo, comandante de la Región Naval Central, y el general brigadier José Luis Sánchez Castro, coordinador estatal de la Guardia Nacional.t

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR