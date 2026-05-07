IMSS avala nuevas UMF Plus en tres estados para ampliar atención médica especializada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la donación de tres predios para la construcción de nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) Plus en los municipios de Chalco, Estado de México; Jacona, Michoacán; y San Juan de los Lagos, Jalisco, como parte de la estrategia para fortalecer la atención primaria en salud y ampliar la cobertura médica especializada.

Durante una sesión del H. Consejo Técnico realizada en Querétaro y encabezada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, se avalaron las donaciones de terrenos donde serán edificadas las nuevas unidades, cuya inversión conjunta supera los 2 mil 758 millones de pesos entre obra civil, servicios y equipamiento.

El director de Administración del IMSS, Borsalino González Andrade, explicó que las UMF Plus representan un modelo con mayor capacidad resolutiva, diseñado para responder a la creciente demanda de atención médica de la población derechohabiente.

Aprueba IMSS construcción de tres UMF Plus ı Foto: IMSS

En el caso de Chalco, Estado de México, el nuevo complejo será construido en un predio de 15 mil 734 metros cuadrados ubicado en Avenida República No. 401, Manzana 4, Lote 1-B, en el Conjunto Urbano Villas de San Martín. Para esta obra se contempla una inversión de 969 millones 911 mil 396 pesos.

Mientras tanto, en Jacona, Michoacán, el IMSS sustituirá la actual Unidad de Medicina Familiar No. 21 por una UMF Plus 2 con 10 consultorios médicos. El proyecto se desarrollará en un terreno de 7 mil 576 metros cuadrados localizado en la colonia Buenos Aires, con una inversión superior a los 933 millones de pesos.

Sobre este proyecto, Zoé Robledo destacó que la ampliación permitirá mantener la operación de la unidad actual mientras se desarrolla el crecimiento de la infraestructura médica.

“Es más reserva territorial en el mismo lugar para poder hacer el crecimiento y que la instalación actual siga operando pero pueda crecer”, afirmó.

Por otra parte, en San Juan de los Lagos, Jalisco, será reemplazada la UMF No. 31 por una UMF Plus 3 también de 10 consultorios. El inmueble destinado para la obra cuenta con una superficie superior a los 20 mil metros cuadrados y se ubica en Avenida Santa Cecilia No. 130, esquina con Libramiento San Juan, en la colonia Santa Cecilia. La inversión prevista asciende a 855 millones 390 mil 890 pesos.

Actualmente, el Seguro Social opera mil 164 Unidades de Medicina Familiar en el país; sin embargo, el organismo busca acelerar la modernización de sus servicios mediante la construcción de 20 UMF Plus cada año.

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MSL