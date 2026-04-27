Ernestina Godoy reconoce ‘cifra negra’ de hasta 95% y admite baja judicialización

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy, reconoció que el sistema enfrenta un rezago estructural: la mayoría de los delitos no se denuncia, y de los que sí llegan a las fiscalías, solo una fracción logra la judicialización.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, donde presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, Ernestina Godoy admitió que en algunos delitos la cifra negra “rebasa el 90 y el 95 por ciento” y que existe “un porcentaje muy pequeño” de casos que se judicializan, lo que refleja niveles persistentes de impunidad.

“Lo que llega a las fiscalías hay un porcentaje muy pequeño que llega a las judicializaciones. Eso es algo que también estamos analizando, porque no puede ser que tengamos índices de no ejercicio de la acción penal muy altos; eso quiere decir que hay impunidad”, reconoció, en respuesta a los cuestionamientos de la senadora Guadalupe Murguía, del PAN, en cuya intervención cuestionó que “nueve de cada 10 delitos no se investigan ni se judicializan” y advirtió que este es “el principal problema” en materia de justicia.

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Mientras que Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano, puso sobre la mesa casos recientes de feminicidio en la Ciudad de México, al denunciar “irregularidades, deficiencias graves en las investigaciones”, y solicitó formalmente que la Fiscalía atraiga los casos de Edith Guadalupe y Carolina Flores, incluyendo la posible línea de trata de personas. “Estos casos no deben quedar impunes”, afirmó.

🔴 Reunión de la Comisión de Justicia, con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, del 27 de abril de 2026. https://t.co/zY0JQQX9bn — Senado de México (@senadomexicano) April 27, 2026

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FGR