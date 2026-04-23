Ernestina Godoy comparecerá el lunes ante el Senado por Plan de Procuración de Justicia

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy comparecerá el próximo lunes ante la Comisión de Justicia del Senado, para exponer el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030, previo a su dictaminación y eventual votación en el Pleno.

El presidente de la comisión, Javier Corral, informó que el documento ya fue turnado a los legisladores.

“El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030 se ha turnado a todos los miembros ya de la Comisión de Justicia del Senado de la República, y el próximo lunes tendremos la comparecencia de la fiscal general Ernestina Godoy”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: Contaba con ficha roja de Interpol Detienen en Argentina al contralmirante Fernando Farías por huachicol

ERNESTINA Godoy con los gabinetes de seguridad y justicia, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Detalló que la comparecencia iniciará con una exposición de la titular de la Fiscalía, quien presentará las líneas generales del plan, seguida de una ronda de preguntas por parte de los grupos parlamentarios y una respuesta final de la funcionaria.

“Vamos a desahogar primero una intervención por parte de la fiscal general, donde explicará las líneas generales del Plan Estratégico, luego entraremos en una sesión de preguntas a cargo de los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Justicia y, al final, una respuesta de la fiscal”, explicó.

Corral Jurado adelantó que, una vez concluida la comparecencia, la Comisión de Justicia sesionará de inmediato para dictaminar el proyecto.

“Concluida la comparecencia, la Comisión de Justicia se reunirá de inmediato, ya ha sido convocada para dictaminar el Plan Estratégico con base, tanto en la comparecencia, como en el estudio previo que hemos hecho”, afirmó.

Asimismo, indicó que el proyecto de dictamen será circulado entre los legisladores en las próximas horas.

“El día de hoy o a más tardar mañana circularé un proyecto de dictamen a los miembros de la comisión”, dijo.

Sobre los tiempos para su discusión en el Pleno, el senador señaló que podría votarse a inicios de la próxima semana. “Martes o miércoles. Todavía no tenemos la certeza, pero de aprobarse el lunes, por supuesto que podría aprobarse el mismo martes”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL