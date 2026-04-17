Godoy presenta Plan Estratégico de FGR; declara fin de la era de respuesta fragmentada del Estado

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, con el que anunció una reingeniería institucional profunda orientada a erradicar la impunidad, acabar con la burocracia opaca y consolidar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

“El Estado mexicano responde unido, con inteligencia y con todo el peso de la ley”, afirmó Godoy al presentar el documento ante legisladores, autoridades judiciales, representantes del Ejecutivo, academia, empresarios y sociedad civil.

“Declaramos el fin de esa era”, añadió Ernestina Godoy Ramos, en referencia a décadas de respuesta estatal “fragmentada e insuficiente” frente al crimen.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos señaló que el plan implica pasar “de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia”, abandonando un modelo de tramitación “masiva y reactiva” para adoptar una gestión diferenciada, con priorización de fenómenos criminales y persecución penal estratégica.

“La procuración de justicia no puede ser un trámite burocrático ni una estadística; es un mandato. Es el cimiento sobre el cual descansa nuestra democracia, nuestra paz y nuestro contrato social”, subrayó Ernestina Godoy Ramos.

En materia de coordinación, la fiscal Ernestina Godoy Ramos destacó que, aunque la FGR es una institución autónoma, “no puede estar desarticulada del Estado”.

Ernestina Godoy Ramos precisó que la coordinación se construye cotidianamente no solo con autoridades de seguridad pública, sino también con fiscalías locales, organismos de derechos humanos, comisiones de búsqueda de personas, universidades y sociedad civil. “Dejamos ya atrás el individualismo institucional”, afirmó.

Ernestina Godoy Ramos también anunció modificaciones al estatuto orgánico de la FGR, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con las que se busca erradicar duplicidades, frenar la inercia burocrática y redirigir el presupuesto hacia la labor operativa y ministerial.

“Menos carga administrativa y más para la labor sustantiva de la Fiscalía”, indicó.

▶️#VIDEO | Así fue la llegada de la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, a la presentación del Plan Estratégico de Procuracion de Justicia 2026-2029



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