‘Es falso’, responde Sheinbaum a acusaciones de Gobernadora de Chihuahua

Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional este jueves.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como falsas las acusaciones lanzadas por la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien reclamó que mientras a ella se le investiga por un operativo contra la delincuencia organizada, al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, se le “protege”.

“De uno se habla mal por desmantelar un narcolaboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas, a nuestros niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, declaró la gobernadora María Eugenia Campos Galván esta semana.

Consultada al respecto durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardonegó que haya una persecución desde el estado, remarcando que no se procede hasta no contar con pruebas.

“Lo que dice es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay prueba”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el caso de Chihuahua sí tuvo que ver con una colaboración con el gobierno de Estados Unidos, fuera de la Constitución y las leyes.

“Por eso la Fiscalía abre una investigación”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR