DEA difunde primera imagen de ‘El Cuini’ en EU; ‘La Tuta’, acusado de conspiración para importar droga

Mientras la DEA difundió en redes sociales la primera imagen de la llegada de Abigael González Valencia, “El Cuini”, tras ser transferido por México a Estados Unidos, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, anunció la apertura de un auto de procesamiento para acusar a Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, de conspirar para importar cocaína y metanfetamina a EU.

En su cuenta de X, la agencia antidrogas de Estados Unidos publicó: “En custodia, el administrador de la DEA, Terry Cole toma custodia del blanco de alto perfil Abigael ‘El Cuini’ González Valencia, el yerno de ‘El Mencho’ y jefe financiero de la operación del CJNG”.

En la imagen aparece el narcotraficante descender de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, esposado de pies y manos, con un atuendo beige, custodiado por el jefe de la DEA y un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Abigael González fue enviado a Washington para enfrentar una acusación en la Corte Federal de Columbia por crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como uso de armas de fuego, delitos de los que se declaró no culpable en la primera audiencia.

El caso de ‘La Tuta’ es asignado al juez de Distrito, John G. Koeltl

Mientras, el fiscal Jay Clayton y el agente especial a cargo de la División de Nueva York de la DEA, Frank A. Tarentino informaron que “La Tuta” fue puesto bajo custodia estadounidense desde México y comparecerá ante el juez magistrado Henry J. Ricardo por los cargos contenidos en el auto de procesamiento. “El caso está asignado al juez de Distrito, John G. Koeltl”, señaló el Departamento de Justicia.

“Como se alega, Servando Gómez Martínez era líder, ejecutor, narcotraficante, proveedor de armas y portavoz público de la violenta organización narcotraficante La Familia Michoacana, con sede en México. La Familia Michoacana importó grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos desde México y ejerció una violencia extensiva para promover sus actividades de narcotráfico, incluso contra las autoridades mexicanas que se interpusieron en su camino.

“Esta Oficina y nuestros socios en la DEA están comprometidos a desmantelar los cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia”, declaró el fiscal federal Clayton.

Tarentino, dijo, por su parte, que “la expulsión de Servando Gómez Martínez marca un paso significativo en nuestra lucha contra las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo. Durante años, Gómez Martínez presuntamente impulsó el tráfico de cocaína y metanfetamina que devastó comunidades en todo Estados Unidos, y la DEA mantiene su compromiso de llevar ante la justicia a estos despiadados líderes de los cárteles”.

El Departamento de Justicia añadió que “según las alegaciones contenidas en el escrito de acusación: Gómez Martínez era el jefe operativo de La Familia Michoacana (LFM), una poderosa y violenta organización narcotraficante con sede en el estado de Michoacán, en el suroeste de México. LFM controlaba la fabricación y distribución de drogas dentro y alrededor del estado de Michoacán, así como un puerto que servía como punto clave de transbordo para los cargamentos de droga”.

Destacó también que “bajo el liderazgo de Gómez Martínez y otros, LFM incurrió en una violencia generalizada, que incluyó asaltos, asesinatos y secuestros, para financiar sus actividades de narcotráfico. Alrededor del 17 de julio de 2009, días después de que se descubrieran en Michoacán los cuerpos de 12 policías federales mexicanos que se creía habían sido asesinados por LFM, Gómez Martínez prestó declaración grabada a una estación de televisión local de Michoacán”, agregó la oficina de justicia de EU.

En una imagen de 2015, elementos de la Policía Federal trasladan a Servando Gómez Martínez, La Tuta, a un penal de alta seguridad tras su detención ı Foto: Cuartoscuro

